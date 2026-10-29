李대통령 "이태원참사, 단 하나의 의문도 남지 않도록 진실 밝힐 것"

이재명 대통령은 29일 이태원 참사 4주기 기억식에 "다시는 국가의 부재와 방임으로 국민이 억울하게 희생되는 일이 없도록 하겠다"고 했다.

광화문광장에서 열린 기억식에 참석한 이 대통령은 추도사를 통해 이같이 말하고 "희생자들의 존엄이 훼손당하는 일도, 애끓는 그리움을 안고 살아갈 유가족들의 상처를 국가가 두 번 세 번 헤집는 일도 결코 되풀이 되어선 안 된다"고 했다. 대통령이 이태원 참사 기억식에 직접 참석한 것은 처음이다.

이 대통령은 유가족들과 피해자들을 위로하고 "즐거웠어야 할 가을밤이 참혹한 비극의 현장으로 뒤바뀌었던 그날 국가는 없었다"며 "국가가 나와 내 가족의 생명을 지켜줄 것이란 당연했던 믿음은 산산조각 났다"고 했다.

그러면서 "국가가 책임을 다했더라면 이태원의 그날은 여느 때와 다를 것 없는 평범한 하루로 남았을 것"이라고 했다.

이어 이 대통령은 "국민의 안전과 생명을 지켜야 할 국가가 마땅한 책무를 다하지 않는 동안 유가족들께선 차가운 거리에서 외로운 싸움을 이어왔다"며 "헤아릴 수 없는 아픔을 딛고 눈물로 안전 사회의 새 길을 열어온 유가족 여러분께 머리 숙여 깊은 감사와 위로의 말씀을 올린다"고 했다.

이 대통령은 또 이태원 참사 진상 규명법 개정과 특별조사위원회 활동 기간을 내년 9월까지 연장된 점을 언급하며 "단 하나의 의문도 남지 않도록 진실을 밝히고, 밝혀진 진실이 재발 방지로 이어지도록 만들겠다는 약속"이라고 했다.

아울러 "10.29 이후의 대한민국은 10.29 이전의 대한민국과 달라야 한다라는 확고한 다짐"이라고 했다.

이어 이 대통령은 "아침밥 먹고 집을 나선 가족이 저녁에 무사히 돌아오는 하루, 그 당연한 일상을 지키는 것으로 국가의 책임을 다하겠다"고 덧붙였다.