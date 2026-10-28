가을 매력이 듬뿍 ‘구천동 어사길 걷기 행사’ 아름다운 무주구천동에서 열린다

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가을 단풍이 절정을 이루는 덕유산 계곡 무주구천동에서 전통과 자연을 함께 즐길 수 있는 특별한 가을 행사, '구천동 어사길 걷기 행사'가 열린다.

오는 31일과 11월 1일 양일간 진행되는 이번 행사는 (사)무주군관광협의회(회장 이윤승)가 주최하고 구천동관광연합회(회장 박우을)·구천동관광특구상인연합회(회장 유재학) 주관, 덕유산국립공원이 후원한다.

31일에는 무주구천동 관광특구 계곡에서는 밤하늘을 아름답게 수놓는 전통 불꽃의 감동을 선사할 안성 전통 낙화놀이'가, 11월 1일 '구천동 어사길 걷기 행사' 당일에는 버스킹 공연과 천연 아로마 비누 만들기 체험 등 방문객들이 즐길 수 있는 다양한 부대행사도 마련된다.

참가자들은 당일 오전 9시까지 무주구천동 다목적광장 입구에서 집결 후 오전 9시 30분에 출발하며 어사길을 완주한 참가자에게는 소정의 기념품이 제공된다.

구천동 어사길은 무주구천동 33경 중 초입인 제15경인 월하탄에서 제32경인 백련사 입구까지 이어지는 명품 계곡 탐방로로 계곡을 따라 친환경 데크와 야자매트, 흙길이 완만하게 조성되어 있어 남녀노소 누구나 편안하게 주변의 수려한 자연경관을 만끽할 수 있다.

조선 영조 때 암행어사 박문수가 백성들의 어려움을 살피기 위해 찾았다는 설화가 깃들어 있으며, 고전소설 '박문수전'의 배경지로도 잘 알려져 있다.

가을철에는 맑은 계류와 오색단풍이 어우러져 전국의 걷기 동우회와 가족단위 여행이 즐겨 찾는 대표적인 힐링 명소로 손꼽힌다.

이번 행사를 준비한 이윤승 회장은 "깊어가는 가을날, 계곡의 상쾌한 물소리와 붉게 물든 단풍을 벗삼아 가족, 연인과 함께 가을 정취도 즐기고 아름다운 자연아래 펼쳐지는 전통 낙화놀이도 감상하며 멋진 추억을 만드시길 바란다"고 전했다.