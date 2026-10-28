전북인자위, '2027 지역산업맞춤형 일자리사업 통합 설명회' 개최

▲ⓒ전북경제통상진흥원

전북지역인적자원개발위원회(이하 전북인자위)가 도내 일자리사업 수행 및 희망 기관 관계자 등이 참석한 가운데 '2027 지역산업맞춤형 일자리사업 통합 설명회'를 개최했다.

28일 전북인자위애 따르면 이번 설명회는 오는 11월 3일 예정된 수행기관 공고에 앞서 사업 방향과 신청 절차를 안내하고, 완주·진안·무주·장수·임실·고창·부안 등 7개 군 로컬JOB센터의 평가 및 제안 기준을 공유하기 위해 마련됐다고 밝혔다.

2027년 사업은 농생명·식품·바이오, 모빌리티, 에너지·탄소중립, 문화관광·콘텐츠 등 전북 4대 주력산업과 새만금 투자연계, 중장년 고용지원, 지역상생 등 3개 특화과제를 중심으로 추진된다.

이를 위해 전북형 일자리 생태계 조성, 전북형 지역상생 고용활력, 전북형 신중년 취업이음, 새만금·전북 대혁신 상생고용 등 4개 프로젝트가 시행되며, 교육훈련과 창업·창직 등 6개 세부사업 유형별 기준에 맞춰 설계될 예정이다.

또한 로컬JOB센터 평가 결과에 따라 5개 센터 이내에서 특화사업비를 차등 지원하며, 군비 추가 확보 및 자립화 계획을 반영해 2029년 국·도비 지원 종료에 대비하도록 했다.

자율계정 사업 공고는 11월 3일부터 12월 1일까지 진행되며, 신청서는 11월 27일부터 12월 1일 16시까지 유선 협의 후 전북특별자치도경제통상진흥원 별관 2층 일자리창출팀을 방문해 접수하면 된다.

최종 선정 결과는 12월 중 발표되며 사업은 2027년 1월부터 본격 추진될 예정이다.

전북인자위는 앞으로도 공고 기간 중 수행기관의 사업계획 수립을 적극 지원하고, 지역·산업 수요를 반영한 일자리사업이 현장에 안정적으로 안착토록 지속적으로 소통해 나갈 계획이다.

김정두 전북인자위 사무국장은 "이번 설명회를 통해 4대 주력산업과 특화과제를 중심으로 한 2027년 사업 방향을 공유하고, 수행기관들이 세부사업 설계와 사업비 편성 기준을 충분히 이해할 수 있도록 했다"며 "성과 기반 평가로 로컬JOB센터 특화사업의 내실을 다지는 한편, 각 기관이 전북특별자치도에 맞는 우수한 일자리사업을 발굴해 2027년 전북 일자리 창출과 고용의 질 개선으로 이어지기를 바란다"고 말했다.