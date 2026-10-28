강릉시, 11월 이달의 추천여행지로 '솔향수목원' 선정

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 ‘2026~2027 강릉 방문의 해’를 맞아 11월 이달의 추천여행지로 솔향수목원을 선정하고, ‘가을의 끝자락, 솔향 품은 강릉을 걷다’를 주제로 늦가을의 정취와 자연의 여유를 느낄 수 있는 여행을 소개한다.

솔향수목원은 강릉시 구정면에 있는 자연친화적 휴식공간으로, 울창한 소나무숲과 다양한 식물이 어우러진 강릉의 대표적인 산림 관광명소다. 도심의 일상에서 벗어나 맑은 공기와 솔향을 느끼며 여유롭게 산책할 수 있어 사계절 방문객들의 발길이 이어지는 곳이다.

▲강릉시는 ‘2026~2027 강릉 방문의 해’를 맞아 11월 이달의 추천여행지로 솔향수목원을 선정하고, ‘가을의 끝자락, 솔향 품은 강릉을 걷다’를 주제로 늦가을의 정취와 자연의 여유를 느낄 수 있는 여행을 소개한다. ⓒ강릉시

특히 늦가을의 솔향수목원은 화려한 단풍이 지나간 뒤에도 푸른 소나무숲이 어우러져 차분하고 고즈넉한 분위기를 자아낸다. 계절의 변화가 느껴지는 숲길을 따라 걷다 보면 가을의 마지막 여운을 느낄 수 있으며, 바쁜 일상에서 벗어나 자연 속에서 잠시 쉬어가는 시간을 가질 수 있다.

수목원 곳곳에는 다양한 수목과 초화류를 감상할 수 있는 공간과 산책로가 조성돼 있어 방문객들은 취향에 따라 숲길을 거닐며 자연을 가까이에서 만날 수 있다. 특히 소나무가 만들어내는 푸른 풍경과 숲 특유의 고요함은 늦가을 강릉 여행에 색다른 매력을 더한다.

이번 11월 추천여행지는 솔향수목원을 중심으로 늦가을의 자연과 강릉의 정취를 느낄 수 있는 여행코스로 구성했다. 소나무숲에서 시작해 저수지 둘레길과 오래된 골목길까지 이어지는 코스를 통해 각기 다른 풍경 속에서 가을의 마지막 정취를 즐길 수 있도록 했다.

연계 추천여행코스는 대관령박물관, 솔향수목원, 장현저수지 둘레길, 명주동 골목으로 구성했다. 먼저 대관령박물관에서는 옛 유물에 담긴 이야기를 통해 강릉의 역사와 문화를 살펴보고, 솔향수목원에서는 소나무 숲을 걸으며 늦가을의 여유를 만끽할 수 있다.

이어 장현저수지 둘레길에서는 고즈넉한 저수지 풍경을 감상하며 여유로운 산책을 즐기고, 마지막으로 명주동 골목에서는 오래된 건축물과 골목길에 남아 있는 강릉의 옛 모습을 만나볼 수 있다. 이처럼 이번 추천여행코스는 자연과 역사, 일상의 풍경을 따라 강릉의 다양한 모습을 만나며 늦가을 여행의 여운을 느낄 수 있도록 구성했다.

배광식 관광정책과장은 “솔향수목원은 사계절 푸른 소나무 숲속에서 자연의 여유와 휴식을 느낄 수 있는 곳”이라며, “가을의 끝자락인 11월에는 솔향 가득한 숲길과 강릉 곳곳의 고즈넉한 풍경을 따라 걸으며 늦가을의 특별한 정취를 만끽하시길 바란다”고 말했다.