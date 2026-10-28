강릉단오제전수교육관, 오는 11월 6일 '신명의 꽃' 공연 개최

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 강릉단오제전수교육관이 오는 11월 6일 오후 7시 30분 ‘2026 공연예술 지역유통 지원사업’ 선정 공연인 전통 공연 '신명의 꽃'을 선보인다고 28일 밝혔다.

이번 공연은 한국 사물놀이의 창시자이자 세계적인 전통연희 예술가인 김덕수 명인이 출연한다. 우리 전통 가락이 지닌 역동적인 에너지와 깊은 예술성을 통해 관객들에게 흥과 신명이 가득한 특별한 시간을 선사할 예정이다.

▲강릉단오제전수교육관은 오는 11월 6일 오후 7시 30분 ‘2026 공연예술 지역유통 지원사업’ 선정 공연인 전통 공연 '신명의 꽃'을 선보인다. ⓒ강릉시

전통 공연 '신명의 꽃'은 문굿과 비나리, 삼도 설장구 가락, 삼도 농악 가락, 판굿으로 이어진다. 전통 타악의 다채로운 장단과 연주자들의 호흡, 역동적인 움직임이 어우러져 한국 전통연희의 진수를 보여준다.

공연의 시작을 알리는 ‘문굿과 비나리’는 관객들의 안녕과 행복을 기원하며 무대의 문을 열고, ‘삼도 설장구 가락’은 장구의 섬세하면서도 화려한 장단을 통해 우리 전통 타악의 매력을 전한다. 이어 ‘삼도 농악 가락’에서는 여러 지역의 농악 가락이 하나로 어우러지며 사물놀이 특유의 긴장과 이완, 강렬한 음악적 에너지를 선보인다.

특히 공연의 대미를 장식하는 ‘판굿’은 풍물놀이의 음악과 춤, 연희가 결합한 종합예술로, 연주자들의 화려한 움직임과 신명 나는 가락이 어우러져 관객들에게 전통예술이 지닌 생동감과 감동을 선사할 것으로 기대된다.

이번 공연에 출연하는 김덕수 명인은 어린 시절부터 전통연희의 길을 걸어온 예술가로, 1978년 사물놀이 창단을 통해 우리 전통 타악의 새로운 가능성을 열었다. 이후 세계 각국에서 공연과 교육활동을 이어오며 사물놀이의 대중화와 세계화에 기여해 왔다. 이번 무대에서는 김덕수 명인을 비롯한 사물놀이 연주자와 한울림 예술단이 함께 전통 가락의 깊은 울림과 신명을 전할 예정이다.

김세용 문화유산과장은 “전통 공연 '신명의 꽃'은 세계적으로 인정받는 김덕수 명인의 사물놀이를 가까이에서 만날 수 있는 뜻깊은 공연”이라며, “우리 전통 가락이 지닌 흥과 신명을 시민들이 함께 느끼는 시간이 되길 바란다”고 말했다.