강릉시보건소, 보건복지부 장관 표창 수상

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 강릉시보건소가 '보건소 설립 80주년' 기념행사에서 지역 주민의 건강증진과 지역 보건 발전에 기여한 공로를 인정받아 보건복지부 장관 표창을 받았다고 29일 밝혔다.

이번 표창은 지역 보건 최일선에서 주민의 건강을 지켜온 보건소의 역사와 성과를 기념하고, 건강 격차 완화와 보건의료 접근성 향상 등에 기여한 단체를 격려하기 위해 마련됐다.

▲강릉시보건소는 '보건소 설립 80주년' 기념행사에서 지역 주민의 건강증진과 지역 보건 발전에 기여한 공로를 인정받아 보건복지부 장관 표창을 받았다. ⓒ강릉시

강릉시보건소는 △의료 취약지역의 진료 공백 해소(통합형보건지소) △달빛 어린이병원 지정 및 지원을 통한 영유아·어린이 필수의료 응급의료체계 구축 △영동생활권 심혈관질환 응급진료 재개 등 응급의료 기능 유지 기여 △생활권 중심의 건강관리(권역별 특화사업) △관광도시의 특성을 반영한 식품·공중위생·감염병 관리 등에서 성과를 인정받았다.

특히 의료 취약지역의 진료 공백을 메우고, 아이들이 야간과 휴일에도 진료받을 수 있는 체계를 갖춘 점이 주민 체감도가 높은 성과로 평가된다. 또한 영동권 심혈관질환 응급진료를 재개해 응급의료 기능을 지켜낸 점도 높이 평가받았다.

권혁여 보건소장은 “보건소 설립 80주년을 기념하는 뜻깊은 자리에서 수상하게 돼 더욱 의미가 크다”며, “앞으로도 의료취약지역부터 시민 생활 현장까지 보건 서비스 운영을 확대하고, 지역 의료기관 및 관계 기관과 협력해 시민의 건강안전망을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.