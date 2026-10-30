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李대통령 국정지지도 다시 40%선 붕괴…여야 지지율 최소 격차

민주당 35%, 국민의힘힘 30% …오세훈 2심 무죄 '잘된 판결' 34%, '잘못' 37%

임경구 기자  |  기사입력 2026.10.30. 10:58:30

이재명 대통령의 직무수행에 대한 긍정 평가가 다시 30%대로 떨어졌다는 여론조사 결과가 30일 나왔다.

한국갤럽이 지난 27~29일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 실시해 이날 발표한 조사 결과에 따르면 이 대통령 직무수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1%포인트(P) 하락한 39%로 집계됐다. 부정평가는 1%P 하락한 49%였다.

연령별로는 70대 이상(30%)을 비롯해 20대(28%)와 30대(31%)에서 긍정 평가가 낮았다. 40·50대의 긍정 평가는 53%였다. 지역별로는 대구/경북(21%)에 이어 서울과 인천/경기가 37%로 집계됐다.

긍정 평가 이유는 '외교'(17%), '경제/민생'(14%), '소통'(8%), '전반적으로 잘한다', '서민 정책/복지'(이상 5%), '열심히 한다/노력한다'(4%), '부동산 정책', '전 정부 극복', '직무 능력/유능함', '추진력/실행력/속도감', '국가 안정/정상화'(이상 3%) 순으로 나타났다.

부정 평가 이유는 '부동산 정책'(19%), '경제/민생'(17%), '국방/안보/대북'(10%), '전반적으로 잘못한다', '독재/독단'(이상 6%), '도덕성 문제/본인 재판 회피'(5%), '외교', '인사(人事)'(이상 4%) 등이 꼽혔다. 부동산 문제는 7월 넷째 주부터 계속해서 부정 평가 이유 최상위에 자리하고 있다.

정당 지지도 조사에선 더불어민주당 35%, 국민의힘 30%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당, 이외 정당/단체 각각 1%, 지지하는 정당 없는 무당층 28%로 나타났다.

지난주보다 민주당 지지도는 2%P 하락했고, 국민의힘 지지도는 2%P 상승했다. 현 정부 출범 후 여당 지지도는 최저치를, 국민의힘 지지도는 최고치를 기록해 양당 지지도는 최소 격차인 5%P 차이로 좁혀졌다.

정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장에게 법원이 무죄를 선고한 데 대해선 '잘된 판결'이란 응답이 34%, '잘못된 판결'이란 응답이 37%로 나타나 비슷하게 갈렸다.

무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화조사원 인터뷰 방식으로 이뤄진 이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%P, 응답률은 10.4%였다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

▲이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 초안전사회 범정부 대응회의에서 발언하고 있다. ⓒ연합뉴스

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임경구

임경구 기자

메일보내기hilltop@pressian.com

2001년에 입사한 첫 직장 프레시안에 뼈를 묻는 중입니다. 국회와 청와대를 전전하며 정치팀을 주로 담당했습니다. 잠시 편집국장도 했습니다. 2015년 협동조합팀에서 일했고 현재 국제한반도팀장을 맡고 있습니다.

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