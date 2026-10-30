'롯데리아 회동'·'계엄 출동' 전직 군인 8명, 1심 무죄…"국헌문란 목적 없어"

12.3 비상계엄과 관련 이른바 '롯데리아 회동'에 참석해 선거관리위원회 수사 등을 논의한 혐의로 기소된 전직 군인들이 1심에서 무죄를 선고받았다. 계엄 당일 휘하 군 병력 출동을 지시한 혐의로 기소된 전직 군인들도 무죄 판결을 받았다. 재판부는 이들에게 국헌 문란 목적이 없었다고 판단했다.

서울중앙지법 형사합의38-2부(부장판사 정수영 최영각 장성진)는 30일 구삼회 육군 2기갑여단장, 박정환 전 국방혁신기획관 등 8명의 내란 중요임무 종사 혐의 선고 공판에서 무죄를 선고했다.

구 전 여단장과 방 전 기획관은 2024년 12월 3일 경기 안산의 롯데리아 매장에서 노상원 전 정보사령관을 만나 선거관리위원회 출동을 모의하고 부정선거 수사를 위한 제2수사단의 단장과 부단장을 맡기로 하는 등 계엄에 가담한 혐의를 받았다.

재판부는 두 피고인에 대해 "수사단의 명목상 단장, 부단장에 불과하고 세부 내용을 알지 못했던 것으로 보인다"며 "관련자들에게 보고를 받은 적도, 지시를 내리지도 않았다"고 했다.

두 피고인이 계엄 해제 이후까지 제2수사단과 관련한 인사명령을 기다린 데 대해서는 "상관인 국방부 장관의 지시를 받아 대기했을 뿐 명령 내용을 확인하기 전에는 자신들의 구체적인 역할과 내란의 관련성을 알 수 없었다"고 판단했다.

재판부는 "이런 사정을 고려하면 두 피고인에 대해 국헌문란의 목적이 인정된다고 볼 수 없다"고 밝혔다.

나머지 전직 군인 6명은 비상계엄 선포 당일 선관위, 여론조사 기관, 국회 등에 휘하 군 병력을 출동시켜 계엄에 관여한 혐의로 기소됐다.

재판부는 이들에 대해서도 비상계엄 계획을 사전에 인지하지 못했고, 계엄 선포의 위헌·위법성을 모른 상태에서 명령을 이행했다고 보고 국헌 문란 목적을 인정하지 않았다.

앞서 결심공판에서 피고인들에게 5~7년을 구형했던 특검은 선고 뒤 즉각 항소의 뜻을 밝혔다. 그러면서 "평균적인 법 감정을 가진 일반인이라면 누구라도 위헌·위법성을 알 수 있다는 헌법재판소와 다른 재판부의 일관된 판단에 배치된다"며 국헌 문란 목적 인식 여부를 "지시를 받을 당시만을 기준으로 좁게 판단했다"고 주장했다.