인천뮤지엄파크, 도시의 역사·문화 담은 복합문화예술공간 조성

인천의 역사와 문화, 예술을 한곳에서 만날 수 있는 복합문화예술공간 ‘인천뮤지엄파크’가 시민과 함께 새로운 정체성을 만들어가고 있다.

인천광역시는 관내 첫 복합문화예술 허브로 조성 중인 인천뮤지엄파크의 브랜드 정체성을 강화하고 시민 중심의 문화공간을 만들기 위해 통합 브랜드 디자인 구체화에 나섰다.

▲인천뮤지엄파크 대시민 공청회 포스터 ⓒ인천광역시

인천시는 30일 인천문화예술회관 회의실에서 ‘인천뮤지엄파크 통합디자인 개발 대시민 공청회’를 열고 그동안 추진해 온 브랜드 개발 과정과 디자인 방향을 공유했다. 시민과 전문가들의 다양한 의견을 듣고 앞으로 조성될 문화공간의 정체성을 함께 고민하기 위해 마련한 자리다.

인천뮤지엄파크는 미추홀구 용현·학익지구에 시립미술관을 새롭게 건립하고 기존 시립박물관을 확장 이전해 예술공원과 함께 조성하는 사업이다. 박물관과 미술관, 공원이 어우러지는 공간으로, 시민들이 전시와 문화예술을 즐기고 일상에서 휴식할 수 있는 새로운 문화 거점으로 기대를 모으고 있다.

시는 지난 7월부터 브랜드 인식조사와 전문가 표적집단면접(FGI), 시민 선호도조사 등을 진행해 통합 명칭으로 ‘인천뮤지엄파크(Incheon Museum Park)’를 도출했다. 개별 기관 명칭은 ‘인천시립박물관’과 ‘인천시립미술관’으로 정리했다.

이날 공청회에서는 최윤희 BARE 소장이 ‘Layers of Incheon, 인천의 결을 디자인하는 인천뮤지엄파크’를 주제로 인천의 역사와 문화가 축적된 도시적 특성을 공간과 시각, 브랜드 디자인에 담아내는 방안을 발표했다.

특히 박물관과 미술관, 예술공원이 각자의 정체성을 유지하면서도 하나의 유기적인 문화공간으로 연결될 수 있도록 통합디자인의 기본 방향을 제시했다.

이어진 전문가 토론에서는 통합 브랜드의 상징성과 차별성, 개별 기관 브랜드와의 조화, 실제 공간에서의 활용성 등을 놓고 다양한 의견이 오갔다. 관람객의 자연스러운 이동을 돕는 동선과 안내체계, 디자인의 가독성, 인천만의 역사·문화적 특성을 반영한 브랜드 확장성 등도 주요 논의 대상이 됐다.

시는 이번 공청회에서 나온 의견을 종합적으로 검토해 최종 통합 브랜드 디자인과 시각정보체계를 완성할 계획이다. 개관 전까지 시설 전반에 브랜드 안내 시스템을 적용하고 전시와 교육, 문화행사 등 다양한 프로그램과 연계한 홍보도 추진할 방침이다.

정경원 시 문화기반과장은 “이번 공청회는 시민과 전문가가 함께 인천뮤지엄파크의 정체성과 미래 방향을 고민하는 자리였다”며 “인천의 역사와 문화적 가치, 미래 비전을 담아 시민들이 자부심을 느끼고 즐겨 찾는 문화공간으로 만들어 가겠다”고 말했다.