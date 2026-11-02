국방·딸기·문화 융합…충남도, 논산 발전 ‘새 이정표’ 세운다

▲박수현 충남지사가 논산아트센터에서 ‘충남통(通)행’을 진행하고 있다 ⓒ충남도

충남도가 논산시의 미래 성장 동력 확보를 위해 국방산업과 딸기, 역사 문화 자원을 아우르는 대대적인 발전 구상을 공개했다.

첨단 국방 인프라 구축과 미래 농업 육성을 두 축으로 논산의 지역 경제 활력을 극대화하겠다는 방침이다.

박수현 충남지사는 2일 논산아트센터 등 논산시 일원에서 열두 번째 ‘충남통(通)행’ 일정을 소화하며 시민들과 지역 발전 방안을 다각도로 논의했다.

도는 논산 국방국가산업단지의 신속한 조성을 추진하는 한편, 방산혁신클러스터를 통해 인공지능(AI) 기반 국방로봇 분야 기술 개발과 기업 사업화를 전방위로 지원한다는 방침이다.

도는 2027 논산세계딸기산업엑스포의 성공적 개최를 위해 기반 시설 마련에 착수했으며, 스마트팜 복합단지 확대를 통해 고품질 딸기 생산 기반도 다진다.

문화관광 분야에서는 K-헤리티지 밸리 조성을 위한 설계를 추진하고 탑정호 일원 자연문화예술촌과 어드벤처 키즈파크 조성을 지원해 관광 인프라를 다변화하기로 했다.

충청 동서축 고속도로의 국가 계획 반영을 위해 논산시와 공동 대응하는 한편, 강경과 계룡을 잇는 충청권 광역철도 3단계 추진을 위해 호남선 고속화 사업과 연계한 관계 기관 협의를 이어갈 계획이다.

박수현 지사는 “논산이 지닌 국방, 농업, 문화 자원의 강점이 실질적인 기업 유치와 일자리 창출로 이어지도록 하겠다”며 “논산시와의 긴밀한 협력을 통해 지속 가능한 발전 결실을 맺을 것”이라고 강조했다.