경산 우리들숲유치원 ‘제20회 국제수리과학창의대회’서 대상·은상·장려상 휩쓸어

경북 경산의 '우리들숲유치원'이 지난 달 31일 개최된 ‘제20회 국제수리과학창의대회’에서 대상·은상·장려상을 수상하는 쾌거를 이룬 것으로 전해졌다.

‘국제수리과학창의대회’는 한국교원대학교와 융합과학문화재단이 공동 주최한 대회로 국제대회다.

이번 대회에는 스웨덴을 비롯한 세계 20개국이 참가했으며 창의 1부 부문에는 총 53개 팀이 출전해 창의력과 문제해결력을 겨뤘다.

우리들숲유치원은 4D프레임을 활용한 창의융합 부문에서 안유준(7세), 성치환(6세) 원생이 대상을 수상했다.

또 은상에는 석이담(7세), 정지우(7세) 원생, 장려상은 유주원(6세), 김희담(6세) 원생이 차지했다.

우리들숲유치원은 평소 숲교육과 4D프레임 수학·과학 융합놀이를 통해 유아들의 창의적 사고력, 공간지각력, 협력적 문제해결력을 기르는 교육을 실천해 왔다.

송옥화 우리들숲유치원 원장은 “이번 수상은 아이들이 놀이 속에서 스스로 탐구하고 협력하며 창의성을 키워 온 소중한 결실”이라며 “앞으로도 자연과 과학, 수학이 어우러진 창의융합교육으로 미래 인재를 키워 나가겠다”고 밝혔다.