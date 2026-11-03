광섬유·광케이블 전문기업 ㈜머큐리광통신(인천광역시) 문경 이전 확정

김학홍 민선9기 문경시장의 기업유치 노력이 첫 결실을 맺었다.

경북 문경시는 광섬유·광케이블 전문기업 ㈜머큐리광통신(인천광역시)이 문경 이전을 확정지었다고 3일 밝혔다.

이번 유치는 민선9기 출범 이후 인구감소와 지역경제 침체라는 구조적 과제에 직면한 상황에서 김학홍 문경시장과 공직자가 한마음으로 발로 뛰며 일궈낸 성과다.

▲민선9기 문경시 1호 기업 유치 성과 (주)머큐리광통신 문경 이전 확정ⓒ문경시 제공

문경시는 청년 인구 유출과 고령화가 이어지면서 인구구조 변화에 대응하고 지역경제의 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 것이 중요한 과제로 대두됐다.

이에 김학홍 문경시장은 “기업이 오면 일자리가 생기고, 일자리가 있어야 사람이 돌아온다”는 신념 아래 기업 유치를 핵심 시정과제로 설정하고, 취임 직후부터 현장 중심의 투자유치 활동에 나섰다.

문경시 관련 부서에서는 수도권 기업 중 ㈜머큐리광통신을 전략적 투자유치 대상으로 선정해 단계적인 협의를 추진했다.

기업의 투자 수요와 요구사항을 파악하고 입지 여건 및 인센티브를 종합적으로 검토하는 한편, 기업과 긴밀히 소통하며 공장 이전 일정 등 단계별 요구사항에 적극 대응해 기업 맞춤형 지원 방안을 구체화했다.

이러한 노력은 지난 10월 19일 김학홍 시장의 인천 본사 방문을 통해 한층 구체화됐으며 특히 공장 이전 과정에서 발생할 수 있는 현안을 직접 확인하고 실효성 있는 지원 방안을 모색하는 등 적극적으로 현장 소통을 이어갔다.

김 시장의 직접적인 현장 행보와 지속적인 후속 협의는 기업의 투자를 구체화하는 계기가 됐으며, 마침내 문경 이전이라는 결실로 이어졌다.

㈜머큐리광통신은 AI 데이터센터용 광케이블 등을 생산하는 기업이다. 시는 이번 공장 이전이 고부가가치 산업 유치를 통한 산업구조 고도화와 지역 산업 경쟁력 강화의 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

이와 함께 연관 산업의 성장 기반을 확충하고 지역경제의 지속 가능한 발전을 이끄는 새로운 성장동력이 될 것으로 전망된다.

김학홍 문경시장은 “지역경제에 새로운 활력이 필요한 시기에 문경을 선택해 준 ㈜머큐리광통신에 감사드린다. 어려운 여건 속에서도 직원들과 함께 끝까지 발로 뛰며 노력한 결과, 기업 유치라는 결실을 맺고 ‘하면 된다’는 가능성을 확인할 수 있었다. 앞으로 바이오헬스케어와 물류산업을 전략적으로 육성하고, 산업단지 확충과 역세권 물류단지 조성 등을 통해 문경의 미래 성장 기반을 착실히 마련해 나가겠다.”고 말했다.