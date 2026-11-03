천안종합운동장 주차장 13일까지 일부 통제…내년 1월 유료화

▲천안종합운동장 부설 주차장 유료화 공사에 따른 주차 통제 및 임시주차장 운영 안내도 ⓒ천안시

충남 천안시가 종합운동장 부설 주차장 유료화 공사를 위해 오는 13일까지 일부 주차장의 차량 진입을 통제한다.

천안시는 지난 2일부터 종합운동장 부설 주차장 3곳의 차량 진입을 제한하고 마무리 공사를 진행하고 있다고 밝혔다.

통제 구역은 시민의종 앞 주차장과 태양광주차장, 인라인스케이트장 맞은편 천변 주차장이다.

이번 통제는 아스팔트 재포장 등 구역별 분할 시공이 어려운 공정을 한꺼번에 진행하기 위한 조치로, 전체 공사는 오는 30일까지 이어진다.

시는 주차 불편을 줄이기 위해 종합운동장 앞 오륜문 광장에 400면 규모의 임시 주차장을 마련했다. 인근 맨땅구장과 시민체육공원 주차장도 이용할 수 있다.

다만 공사기간 주차난이 예상되는 만큼 종합운동장과 시청 방문객에게 대중교통 이용을 당부했다.

종합운동장 일대는 그동안 인근 상업시설 방문차량과 장기 무단 주차로 체육시설 이용객들이 주차공간을 확보하는데 어려움을 겪어왔다.

이에 천안시는 지난 3월부터 주차관제시스템 설치와 주차구획 정비사업을 추진하고 있다.

공사가 완료되면 주차 면수는 기존 1467면에서 약 1775면으로 308면 늘어난다. 최종 면수는 주차구획 정비 결과에 따라 조정될 수 있다.

시는 이달 공사를 마무리하고 12월 한 달간 무료 시범운영을 거쳐 2027년 1월부터 유료 운영에 들어갈 계획이다.

주차요금은 최초 2시간 무료이며, 이후 30분마다 500원이 부과된다. 하루 최대 요금은 5000원이다.

유료 운영시간은 평일 오전 8시부터 오후 8시까지이며, 주말과 공휴일은 무료로 개방한다.

김응일 천안시 문화체육국장은 “이번 사업은 수익창출보다 장기주차를 줄이고 체육시설 이용객의 편의를 높이기 위한 것”이라며 “공사기간 불편이 예상되는 만큼 시민들의 양해와 대중교통 이용을 부탁드린다”고 말했다.