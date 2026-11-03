천안 유관순길, 태극기·무궁화 빛으로 물들다

▲충남 천안의 유관순열사 사적관리소 ‘유관순길’. 충남 천안의 유관순열사 사적관리소 ‘유관순길’ ⓒ천안시

충남 천안시가 유관순 열사의 독립정신을 빛으로 표현한 야간경관 조성을 마쳤다.

천안시는 동남구 병천면 탑원리 유관순열사 사적관리소 내 ‘유관순길’ 녹지공간에 야간경관시설을 설치했다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 유관순길의 야간 보행환경을 개선하고 유관순 열사와 3·1운동의 역사적 상징성을 시각적으로 구현하기 위해 추진됐다.

시는 진입로 일원에 3·1운동의 의미를 태극 문양에 담은 벽화 조명과 유관순 열사의 모습을 형상화한 벽화 조명을 설치했다.

또 나라꽃 무궁화를 소재로 한 사계절 고보조명을 비롯해 조형물 투사등과 열주등, 수목투사등을 배치해 야간경관을 개선하고 보행자의 시인성을 높였다.

천안시는 이번 사업을 통해 유관순길이 지닌 역사적 의미를 부각하고 시민과 방문객들이 야간에도 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 환경을 조성했다.

염혜숙 천안시 건축과장은 “유관순길은 독립운동의 역사적 의미를 품은 상징적 공간”이라며 “장소의 특성을 반영한 경관개선사업을 지속해 도시공간의 가치와 시민 보행 편의를 함께 높여가겠다”고 말했다.