문경시, 연말 반복되던 예산 소진용 보도블록 정비 공사 전면 중단 선언

경북 문경시가 연말마다 반복되던 예산 소진용 보도블록 정비 공사 전면 중단을 선언하고 본격적인 재정 쇄신에 나선다.

김학홍 문경시장은 지난 2일 개최된 11월 확대간부회의에서 “잔여 예산을 소진하기 위한 불필요한 공사 관행을 원천 차단하고, 시 재정 운용의 효율성을 극대화하라”고 지시했다.

▲문경시의 불필요한 예산 낭비 차단을 위한 확대간부회의 장면ⓒ문경시 제공

김 시장은 “비록 선거 공약에 명시되지 않았더라도, 낭비성 지출을 줄여야 한다는 시민 목소리에 깊이 공감한다”며 “시민 눈높이에 맞지 않는 행정 관행은 과감히 도려내야 한다”고 강조했다.

시는 이번 특별 지시에 따라 연말 집중되던 보도블록 교체 등 소규모 토목·정비 사업에 대해 점검을 대폭 강화하고, 잔여 예산 소진용 사업은 강력히 제한할 방침이다.

이를 통해 절감된 재원은 시민 체감도가 높은 복지 및 지역 경제 활성화에 전환 투입할 계획이다.

김학홍 문경시장은 “공직사회 내 쓰지 않으면 깎인다는 낡은 회계 관념을 버리고, 단 1원의 시민 혈세도 가치 있게 쓰이도록 해야 한다”며, “이번 조치를 일회성에 그치지 않고 정례화해 시민의 신뢰를 받는 투명하고 건전한 문경시 재정을 만들어 가겠다”고 밝혔다.