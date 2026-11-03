롯데백화점 대구점, 겨울 패션 잡화 선보여

롯데백화점 대구점이 쌀쌀해진 날씨를 맞아 모자와 머플러, 장갑 등 다양한 겨울 패션 잡화를 선보인다.

이번 시즌에는 보온성과 디자인을 갖춘 방한 소품을 중심으로 겨울철 활용도 높은 상품을 구성하고, 다양한 스타일링을 제안한다.

이와 함께 오는 8일까지 지하 1층 특설행사장에서는 장갑과 머플러 등 인기 패션 소품을 선보이는 ‘닥스 패션잡화 특집전’을 진행한다.