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롯데백화점 대구점, 겨울 패션 잡화 선보여

모자와 머플러, 장갑 등, 8일까지 ‘닥스 패션잡화 특집전’ 진행

김기호 기자(=대구)  |  기사입력 2026.11.03. 11:47:11

롯데백화점 대구점이 쌀쌀해진 날씨를 맞아 모자와 머플러, 장갑 등 다양한 겨울 패션 잡화를 선보인다.

이번 시즌에는 보온성과 디자인을 갖춘 방한 소품을 중심으로 겨울철 활용도 높은 상품을 구성하고, 다양한 스타일링을 제안한다.

이와 함께 오는 8일까지 지하 1층 특설행사장에서는 장갑과 머플러 등 인기 패션 소품을 선보이는 ‘닥스 패션잡화 특집전’을 진행한다.

▲롯데백화점 대구점 지하 1층 닥스 패션잡화 매장에서 고객이 장갑과 머플러 등 겨울 패션 소품을 살펴보고 있는 모습ⓒ롯데백화점 제공

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김기호

김기호 기자

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대구경북취재본부 김기호 기자입니다.

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