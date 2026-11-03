대구경실련, 대구시의회·전직 시의원들의 산하기관행 자중 요구

대구경실련이 추경호 민선9기 대구시장 취임 후 산하 공공기관 및 유관기관 기관장 및 임원 인사에 관해 '양두구육'이라고 비판했다.

특히 정부공직자윤리위원회가 취업불승인 결정을 한 인물들을 내정했다는 점에서는 무능. 부실한 인사이기도 하다고 비판의 강도를 높였다.

경실련에 따르면 정부공직자윤리위원회는 대구공공시설관리공단 이사장에 내정된 A씨에 대해, 대구시 3급 공무원을 지낸 인사로 지난 민선8기 대구시장 권한대행 시기에 인사청탁 논란이 있었던 인물이라며 취업불승인 결정을 내렸다는 것이다.

또 정부공직자윤리위원회는 대구교통공사 경영안전본부장으로 내정되었던 B씨에 대해서도 취업불승인결정을 했다.

B씨는 대구시의회 재선의원을 지낸 인사로 시의회 건설교통위원장을 지낸 적이 있는데다 대구교통공사 경영안전본부장직은 대체로 기관 내부 인사가 맡던 직위라는 이유에서다.

대구경북섬유산업연합회 상임부회장으로 내정되었던 전직 대구시의회 의원 C씨에 대해서도 정부공직자윤리위원회는 취업불승인 결정을 내렸다.

C씨는 대구시의회 부의장을 지냈던 인물인데다 대구경북섬유산업연합회 상임부회장직은 대체로 대구시 간부 공무원 출신 인사가 맡았던 자리라는 이유다.

이런 사례를 들어 경실련은 대구시 퇴직 공무원, 전직 대구시의회 의원에 대한 정부공직자윤리위원회의 취업불승인 결정에서 특히 주목되는 부분은 취업불승인 대상자 3명 중 2명이 전직 대구시의회 의원이라는 점과 이들을 내정한 직위 중에 대구교통공사 경영안전본부장도 포함되어 있다는 점을 지목했다.

경실련 이와 함께 전직 대구시의회 부의장을 역임한 김원규 전 의원을 대구교통공사의 자회사인 ㈜대구메트로환경 사장으로 임명하고. 기획행정위원장을 지낸 윤영애 전 의원을 대구행복진흥사회서비스원 원장으로 임명한 사례를 더하면 전직 대구시의회 의원들을 대구시 산하기관 및 유관기관의 기관장, 임원으로 채용하는 것은 민선9기 대구시정에서는 당연한 일이 될 가능성이 크다고 분석·전망했다.

경실련은 결국 "대구시가 퇴직 공무원과 전직 시의원들을 그들이 취업할 수 없는 곳에 채용하려고 한 것으로 대구시의회는 대구시 산하기관 및 유관기관 임원 양성소냐?"며 "대구시의 정실, 부실 인사를 개탄하고 대구시의회, 전직 시의원들의 자중을 요구한다"고 자제를 촉구했다.

경실련은 추경호 시장 출범 직후, 대구시청과 대구지역에서는 한동안 추 시장의 인사원칙을 ‘청탁배제’와 ‘성과중심’으로 표현하며, 선거캠프 인사에 대한 ‘논공행상’ 인사는 없을 것이라는 말이 널리 퍼졌고, 실제로 민선9기 최초의 산하 공공기관장 인사인 대구교통공사, 대구도시개발공사 사장의 경우 캠프·보은 인사 대신 전문성을 앞세운 인사를 선택했다는 평가를 받기도 했다고 설명했다.

그러나 경실련은 "대구시 퇴직공무원과 전직 대구시의회 의원들을 대구시 산하 공공기관 및 유관기관의 장, 임원으로 임명하고, 임명하려는 것은 ‘청탁배제’. ‘성과중심’. ‘논공행사’ 배제 인사와는 상당한 거리가 있는 인사로 성과중심의 공정한 인사와는 배치된다고 해도 지나치지 않는 인사"라고 혹평했다.

경실련은 이런 이유로 민선9기 대구시정은 산하 공공기관 및 유관기관 기관장 및 임원 인사에 관한한 '양두구육'이라는 비판을 피할 수 없는 것이라고 일갈했다.

이에 따라 대구경실련은 대구시를 향해, 대구공공시설관리공단·대구교통공사·대구경북섬유산업연합회·대구메트로환경·대구행복진흥사회서비스원 등의 기관장 및 임원 채용 관련 정보를 모두 공개하고, 채용 전 과정에 대한 객관적인 검증을 받도록 해야 한다고 요구했다.

경실련은 또 대구시의회를 향새서도 전직 대구시의회 의원들의 대구시 산하기관 및 유관기관 기관장, 임원직 대거 취업은 대구시의회와 대구시 간의 유착 의혹을 초래할 수 있으며 대구시의회에 대한 불신을 야기하는 일이기도 하다고 훈수했다.

이어 경실련은 "대구시의회가 인사청문회를 요청하지 않고 출자·출연기관 기관장을 임명하는 민선9기 대구시정의 일방통행을 그대로 방치하는 것도 원인일 수 있다"면서 "대구시의회는 전직 시의원들의 대구시 산하기관 및 유관기관 취업은 대구시의회와 무관한 일이라는 입장을 밝히고, 전직 시의원들과 대구시의 자제를 요구해야 하며 비록 형식에 그치더라도 의회 차원에서 전직 시의원들과 함께 대구시 산하기관 및 유관기관 취업 금지 또는 자제를 선언하고, 관련 규정을 제정해야 한다"고 제안했다.