대구시 신임 경제부시장에 최운백 前 대구시 미래혁신성장실장 내정, 23일 정식 임용

대구광역시 신임 경제부시장에 최운백 前 대구시 미래혁신성장실장이 내정됐다.

최 경제부시장 내정자는 행정고시 38회 출신으로, 지난 1996년 4월 과학기술부에서 공직생활을 시작해 2008년부터 대구시에서 근무했다.

이후 첨단의료산업국장, 창조경제본부장, 혁신성장국장, 경제국장, 미래혁신성장실장 등 산업·경제 분야의 주요 보직을 두루 역임했다.

특히 ‘국가로봇테스트필드 예비타당성조사 통과('23.8월)’를 비롯해 ‘AI로봇 자율제조 선도 프로젝트 공모 선정('24.10월)’, ‘지역거점 AX 혁신기술개발 예비타당성조사 면제('25.8월)’ 등 대구의 미래 신산업 육성과 산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 사업을 주도해왔다.

최 내정자는 대구시 경제·산업 분야의 주요 보직을 역임하며 지역 산업 현안에 대한 깊은 이해와 풍부한 실무 경험을 쌓아왔으며 또한 지역 경제계 유관 기관·단체와 긴밀한 소통 관계를 유지해 왔다.

최 내정자는 "앞으로 지역 산업 현장과의 소통을 강화하고, 제조업 AX 전환과 첨단산업 육성 등 대구의 미래 성장동력 확보를 위한 핵심 정책을 속도감 있게 추진할 계획"이라며 "중소기업·소상공인 경영안정 지원과 골목상권 활성화 등 민생경제 회복을 위한 정책도 적극 추진해 지역경제에 활력을 불어넣고 대구의 새로운 도약을 위한 기반을 마련해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

추경호 대구시장은 “최운백 내정자는 지난 20년간 대구시의 산업·경제 정책을 현장에서 직접 기획하고 추진해 왔으며, 직원들과의 원활한 소통을 바탕으로 조직 내에서도 두터운 신망과 탁월한 리더십을 인정받아 온 인물”이라며, “이러한 전문성과 리더십을 바탕으로 대구의 산업구조 대전환을 차질 없이 추진하는 한편, 기업이 투자하고 성장할 수 있는 경제환경을 조성할 수 있는 경제부시장으로서 최적임자라고 생각해 발탁했다”고 배경을 설명했다.

한편 최 내정자는 국가공무원인재개발원 고위정책과정 교육 수료 후, 오는 11월 23일 경제부시장으로 정식 임용될 예정이다.