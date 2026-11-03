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고창경찰서 수사1팀, 전북경찰청 '3분기 베스트 수사팀' 선정
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고창경찰서 수사1팀, 전북경찰청 '3분기 베스트 수사팀' 선정

투자사기·선거법 위반 등 중요범죄 신속 검거… 치안 안정성 및 수사 신뢰도 입증

박용관 기자(=고창)  |  기사입력 2026.11.03. 14:48:57
▲고창경찰서 수사과 수사1팀이 전북특별자치도경찰청이 주관한 ‘2026년 3분기 베스트 수사팀’ 평가에서 수사 분야 최우수 팀으로 선정ⓒ고창경찰서

전북자치도 고창경찰서 수사과 수사1팀이 전북특별자치도경찰청이 주관한 ‘2026년 3분기 베스트 수사팀’ 평가에서 수사 분야 최우수 팀으로 선정됐다.

이번 평가는 전북 도내 경찰서 수사팀을 대상으로 중요범죄 검거 실적과 수사 신뢰도, 치안 기여도 등을 종합적으로 심사해 진행됐다.

고창경찰서 수사1팀은 투자사기를 비롯해 공직선거법 위반, 업무상 횡령 피의자 검거 등 다수의 중요 범죄를 신속히 해결하며 치안 유지에 크게 기여한 점을 높이 평가받았다.

특히 사건 평균 처리 기간을 단축하고 장기 미제 사건을 획기적으로 줄이는 등 안정적이고 효율적인 수사 체계를 구축해 높은 점수를 받았다.

배상진 고창경찰서장은 "현장에서 묵묵히 소임을 다해준 수사과 직원들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 민생을 위협하는 범죄에는 엄정하고 단호하게 대처하는 한편, 신속하고 공정한 수사로 주민들이 안심하고 생활할 수 있는 치안 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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박용관

박용관 기자

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전북취재본부 박용관 기자입니다.

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