'삼표 정원'서 시민과 함께한 5개월…체험부터 나눔까지 새로운 경험의 장 열어

삼표그룹이 서울숲 '삼표 정원'에서 5개월간 운영한 체험·나눔 프로그램을 통해 시민들의 발길을 모으며 서울국제정원박람회 기업동행정원의 새로운 활용 모델을 제시했다.

건설기초소재 전문기업 삼표그룹(회장 정도원)은 ‘2026 서울국제정원박람회’의 기업동행정원으로 조성한 서울숲 '삼표 정원'에서 6월부터 운영해 온 체험·나눔 프로그램을 지난 24일 반려동물 나눔 프로그램을 끝으로 마무리했다고 3일 밝혔다.

ⓒ삼표그룹

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그동안 프로그램에 참여한 시민은 누적 430여 명에 이른다.

삼표그룹은 삼표 정원을 시민들이 지속적으로 찾고 활용할 수 있도록 다양한 프로그램을 기획했다.

화분을 만들고 풍경을 그림으로 기록하는 체험부터 반려동물 용품을 이웃과 나누는 활동까지 이어가며 정원의 쓰임을 체험과 교류, 나눔으로 확대했다.

먼저 6월부터 8월까지는 ▲초고성능 콘크리트(UHPC) 몰탈로 나만의 화분을 만드는 '콘크리트 화분 만들기' ▲삼표 정원의 풍경을 그림으로 기록하는 '어반스케치 클래스' ▲김장훈 정원사와 함께 정원의 가치를 배우는 '풀의 정원' 북워크숍 등 특별 체험 프로그램을 운영했다.

9월에는 드로잉 커뮤니티 '어반스케쳐스 서울'과 협업해 정기모임 장소로 삼표 정원을 제공했다. 정기모임을 포함한 특별 체험 프로그램의 누적 참여 인원은 300여 명에 이른다.

삼표그룹은 반려동물과 함께 서울숲을 찾는 방문객이 많다는 점에 주목해 10월에는 성동구 자원봉사센터와 협력하여 반려동물 동반 시민을 위한 나눔 프로그램을 새롭게 선보였다.

지난 16일부터 24일까지 매주 금·토요일 모두 4일간 진행된 프로그램에는 136명이 반려동물과 함께 참여했다.

'댕냥물품교환소'에서는 방문객들이 가정에서 사용하지 않는 반려동물 용품을 필요한 다른 용품으로 교환했다.

교환 대신 기부를 선택한 방문객에게는 '개리커쳐 라운지'에서 전문 작가가 그린 반려동물 캐리커처를 선물했다.

참가자들은 쓰지 않던 물품에 새로운 쓰임을 찾아주고 반려동물과의 특별한 추억도 남겼다.

용품을 기부한 한 성동구 시민은 “반려동물 사진 스튜디오는 방문해 봤어도 캐리커쳐를 그려보는 건 처음”이라며 “한번도 안쓴 반려동물 용품이 많았는데 이번 기회로 좋은 일에 동참하고 견생 최초로 캐리커쳐도 받아볼 수 있게 되어 매우 즐겁다”고 소감을 밝혔다.

이 기간 시민과 삼표그룹 임직원의 기부로 의류와 간식, 산책용품, 유모차, 이동가방 등 약 100만원 상당의 물품이 모였다.

삼표그룹은 여기에 200만원 상당의 물품을 별도로 구매해 총 300만원 상당의 반려동물 용품을 성동구 자원봉사센터를 통해 관내 취약계층 반려가구와 연계 유기동물 보호센터에 전달할 예정이다.

삼표그룹 관계자는 "다양한 체험·나눔 프로그램에 참가해 정원을 채워 주신 시민들 덕분에 삼표 정원이 더욱 의미 있는 공간이 될 수 있었다"며 "앞으로도 삼표 정원이 계절마다 시민들이 찾는 도심 속 쉼터로 자리하길 바란다"고 말했다.

2026 서울국제정원박람회는 5월 1일부터 10월 27일까지 서울숲과 매헌시민의숲에서 열렸으며, 정원 전시와 공연·체험 프로그램을 선보였고, 약 1400만 명이 방문해 성황리에 마무리됐다.