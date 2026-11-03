경북경찰청, 보이스피싱 전화번호 ‘010’으로 조작한 일당 29명 검거…21명 구속

해외에서 걸려 온 보이스피싱·노쇼사기 전화를 국내 휴대전화 번호인 ‘010’으로 변작해 범행을 도운 불법 중계기 관리·운영책들이 경찰에 무더기로 붙잡혔다.

경북경찰청은 해외 보이스피싱 조직의 지시를 받아 발신번호 변작 중계기를 설치·운영한 혐의로 29명을 검거하고, 이 가운데 21명을 구속했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 중계기 관리책 A씨(20대) 등은 지난해 11월 중순부터 올해 8월 말까지 서울·부산·대구·제주 등 전국 각지의 원룸 등에 불법 중계기를 설치하고, 해외에서 발신된 ‘070’ 인터넷전화 번호를 국내 ‘010’ 휴대전화 번호로 바꿔주는 방식으로 보이스피싱과 노쇼사기 범행에 가담한 혐의를 받고 있다.

이들은 해외 범죄조직이 국내 피해자들에게 전화를 걸 때 발신번호가 일반 휴대전화 번호로 표시되도록 해 피해자들의 의심을 피하는 역할을 한 것으로 조사됐다.

특히 경찰의 추적을 피하기 위해 특정 애플리케이션을 통해서만 연락을 주고받는 등 은밀하게 범행을 이어온 것으로 드러났다. 범행에 사용되는 통신장비와 각종 도구의 수령 방법을 수시로 바꾸고, 중계기 설치 장소까지 옮겨가며 단속을 피해 온 것으로 확인됐다.

경찰은 수사 과정에서 전국 27개 중계기 설치 장소를 단속해 중계기로 사용된 아이폰 638대와 라우터 30대, 유심(USIM) 2,058개 등 총 2,721점의 통신장비를 압수했다.

검거된 중계기 관리·운영책들은 공소청에 송치했으며, 범행에 사용된 유심과 금융계좌의 명의를 제공한 관련자들에 대해서도 수사를 확대하고 있다.

경찰은 추가 수사를 통해 유심 및 범행 이용 계좌 명의자 125명을 전기통신사업법과 전자금융거래법 위반 혐의로 검거했으며, 이들의 범행 가담 경위와 관련 혐의에 대한 수사를 이어가고 있다고 설명했다.

이번 사건은 해외 범죄조직이 국내에 설치된 불법 통신장비를 활용해 발신번호를 변작하고, 이를 보이스피싱과 노쇼사기에 이용한 사례다. 특히 일반적인 휴대전화 번호로 표시되는 전화도 범죄에 악용될 수 있다는 점에서 각별한 주의가 요구된다.

경북경찰청 관계자는 “일반적인 010 휴대전화 번호로 걸려 오는 전화라고 해서 무조건 안심해서는 안 된다”며 “수사기관이나 공공기관 등을 사칭하며 금전을 요구할 경우 즉시 전화를 끊거나 경찰에 신고해야 한다”고 당부했다.