포천소방서, 겨울철 화재 예방 캠페인 전개

▲ⓒ포천소방서

포천소방서가 11월 ‘불조심 강조의 달’을 맞아 겨울철 화재 예방과 시민 안전의식 강화를 위한 캠페인을 펼쳤다.

포천소방서는 지난 2일 이마트 포천점과 관내 터미널, 전통시장 등 시민 이용이 많은 장소에서 의용소방대와 함께 화재예방 캠페인을 실시했다고 3일 밝혔다.

전국적으로 진행된 이번 캠페인은 겨울철 화재 위험에 대한 경각심을 높이고 일상생활 속 안전수칙 실천을 유도하기 위해 마련됐다.

캠페인에서는 우리 집 안전시설 알기, 가정 내 대피계획 수립, 겨울철 생활화재 예방수칙, 단독경보형감지기 설치, 전통시장 및 다중이용시설 화재예방 등 5개 분야를 중점적으로 홍보했다.

또한 화재 발생 시 119 신고 절차와 주민 대피요령, 화재대피안심콜 가입 방법, 어린이 대상 가정 내 화재안전 점검표 활용 등 생활밀착형 안전수칙도 안내했다.

특히 소방차 길 터주기 훈련을 병행해 화재 등 재난 발생 시 신속한 소방차 출동을 위한 시민 협조의 중요성을 강조했다.

포천소방서 관계자는 “화재 발생 위험이 높아지는 겨울철을 앞두고 시민 모두가 일상 속 화재예방 수칙을 실천하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 안전문화 확산을 위한 홍보 활동을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.