메인화면으로
포천소방서, 겨울철 화재 예방 캠페인 전개
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
  • 밴드 공유하기
  • 인쇄하기
  • 본문 글씨 크게
  • 본문 글씨 작게
정기후원

포천소방서, 겨울철 화재 예방 캠페인 전개

‘불조심 강조의 달’ 맞아 전통시장·터미널 등 다중밀집장소 집중 홍보

정대전 기자  |  기사입력 2026.11.03. 17:13:13
▲ⓒ포천소방서

포천소방서가 11월 ‘불조심 강조의 달’을 맞아 겨울철 화재 예방과 시민 안전의식 강화를 위한 캠페인을 펼쳤다.

포천소방서는 지난 2일 이마트 포천점과 관내 터미널, 전통시장 등 시민 이용이 많은 장소에서 의용소방대와 함께 화재예방 캠페인을 실시했다고 3일 밝혔다.

전국적으로 진행된 이번 캠페인은 겨울철 화재 위험에 대한 경각심을 높이고 일상생활 속 안전수칙 실천을 유도하기 위해 마련됐다.

캠페인에서는 우리 집 안전시설 알기, 가정 내 대피계획 수립, 겨울철 생활화재 예방수칙, 단독경보형감지기 설치, 전통시장 및 다중이용시설 화재예방 등 5개 분야를 중점적으로 홍보했다.

또한 화재 발생 시 119 신고 절차와 주민 대피요령, 화재대피안심콜 가입 방법, 어린이 대상 가정 내 화재안전 점검표 활용 등 생활밀착형 안전수칙도 안내했다.

특히 소방차 길 터주기 훈련을 병행해 화재 등 재난 발생 시 신속한 소방차 출동을 위한 시민 협조의 중요성을 강조했다.

포천소방서 관계자는 “화재 발생 위험이 높아지는 겨울철을 앞두고 시민 모두가 일상 속 화재예방 수칙을 실천하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 안전문화 확산을 위한 홍보 활동을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
정대전

정대전 기자

메일보내기12jdj@hanmail.net

경기북부취재본부 정대전 기자입니다.

최근글보기
프레시안에 제보하기제보하기
프레시안에 CMS 정기후원하기정기후원하기

전체댓글 0

등록
  • 최신순

헤드라인

이전 다음