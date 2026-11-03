새만금에 3천억 규모 '로봇팜 팩토리' 뜬다… 현대차·대동 등 맞손

농업 로봇의 제작부터 인공지능 학습, 실제 영농 검증까지 한곳에서 이뤄지는 3000억 원 규모의 새만금 최첨단 '로봇팜 팩토리'가 밑그림을 드러냈다.

박태준 한양대학교 교수는 3일 국회에서 열린 간담회에서 김제 새만금 일원 21ha 부지에 숙련된 농업인의 경험을 데이터화하고 로봇 작업에 최적화된 맞춤형 농장 구조를 설계하는 구상을 발표했다.

이 자리에 참석한 송호득 현대자동차그룹 상무와 정주영 대동그룹 상무 역시 농업 로봇 공동 개발과 부품 공급망 구축, 에너지 공급 및 농산물 유통 등을 아우르는 전방위적인 투자 협력 방안을 제시하며 사업 추진에 힘을 실었다.

더불어민주당 박지원 의원(군산·김제·부안을) 주최로 열린 이날 간담회는 농촌의 극심한 고령화와 일손 부족 문제를 피지컬 인공지능 로봇 기술로 돌파하기 위해 마련됐다.

▲박지원 국회의원실이 마련한 새만금 피지컬AI 로봇팜 팩토리 추진을 위한 간담회에서 이원택 도지사와 정성주 김제시장 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ의원실

전북특별자치도와 김제시가 공동 주관한 이번 행사에는 이원택 의원과 정성주 김제시장을 비롯해 농림축산식품부와 산업통상자원부, 앵커기업 및 연구기관 관계자 30여 명이 머리를 맞댔다.

이번 사업의 핵심은 현대자동차그룹의 굵직한 새만금 투자와 대동 등 농업 전문 기업의 역량을 결합해, 연구개발부터 생산과 판로 확보까지 실제 사업화로 이어가는 데 있다.

앞서 박 의원은 관련 부처와 끈질기게 협의한 끝에 새만금 기본계획에 피지컬 인공지능 기반 첨단농업 시험과 농기계 실증 등 융복합 기반 조성 내용을 최종 반영시키는 성과를 거뒀다.

나아가 이 밑그림이 실제 사업으로 구현될 수 있도록 다가오는 예산 국회에서 사업 타당성 연구용역비를 확보하기 위한 부처 간 사전 조율도 병행해 왔다.

박지원 의원은 "현대자동차그룹의 투자가 지역기업 성장과 농업 현장의 혁신으로 이어지도록 연계를 촘촘하게 강화해야 한다"면서 "전북 유일의 예산결산특별위원으로서 무거운 책임감을 갖고 로봇팜 팩토리를 비롯한 미래 성장 예산을 챙기는 데 총력을 기울이겠다"고 강조했다.