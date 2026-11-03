"급식개선·농촌유학 유치 함께 합시다"…도교육청·장수군, 교육협력 정책간담회

전북특별자치도교육청과 전북특별자치도 장수군이 소규모 학교의 급식 운영 체계를 공공형으로 전환하고 전북유학 가정의 주거 안정을 돕기 위해 머리를 맞댔다.

전북특별자치도교육청은 3일 장수군청에서 '2026 교육감 시군 방문 교육협력 정책간담회'를 열고 지역 교육 현안을 공유하며 협력 방안을 모색했다고 밝혔다.

이날 간담회에는 이영환 부교육감 직무대행과 최훈식 장수군수, 문재표 전북특별자치도 장수군의회 부의장, 사향희 장수교육지원청 교육장 등이 참석했다.

가장 먼저 테이블에 오른 안건은 학생 수 감소로 식재료 공급업체 확보에 어려움을 겪고 있는 학교급식지원센터의 공공형 전환 문제였다.

▲전북 장수군의 교육과 관련한 정책 협력을 위해 장수군청을 방문한 천호성 전북도교육감이 최훈식 장수군수 등 공무원들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ도교육청

장수교육지원청은 현재 친환경 농산물 중심인 취급 품목을 전체 식재료로 확대해 학교에 안정적으로 공급할 수 있는 체계를 마련해야 한다고 건의했다.

농촌 학교에 활력을 불어넣고 있는 전북유학 가정과 교직원의 열악한 주거 환경을 개선하는 방안도 주요 의제로 다뤄졌다.

장수군에 배정된 전북유학은 6가구 9명이 참여하고 있지만 주거 지원은 5가구에 그치고 있으며, 교직원 관사 역시 대기 인원이 35명에 달할 정도로 거처 확보가 시급한 상황이다.

이에 천천면과 산서면의 행복주택, 장수읍과 장계면의 공공임대주택 일부를 유학 가정과 교직원에게 배정하고 관사 입주 자격 요건을 개선하자는 제안이 나왔다.

아울러 전교생이 7명에 불과한 천천중학교처럼 학생 수가 적은 농촌 학교도 유학 프로그램에 참여할 수 있도록 동일 생활권 내 초·중학교 공동 신청을 허용하는 등 지정 기준 완화 필요성도 제기됐다.

장수초등학교와 장수중학교 학생 32명으로 운영되는 소프트테니스부의 훈련 여건 개선을 위해 전용 코트 신설과 지도자 배치, 고등학교 운동부 창단 등의 장기적인 지원 방안도 함께 논의됐다.

이 밖에도 생활과학교실의 지속적인 운영 지원과 산서중·고등학교 공동기숙사 신축 등 다채로운 지역 교육 현안이 안건으로 다뤄졌다.

이 직무대행은 "전북유학 가정의 정착과 작은 학교의 활력 회복은 농촌 교육의 지속 가능성을 높이는 중요한 과제"라면서 "장수군과 긴밀히 협력해 급식과 주거 등 현안을 해결하고 교육 여건을 개선해 나가겠다"고 밝혔다.