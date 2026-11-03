"희망찬 새만금의 미래를 함께 노래해요"… ‘2026 새만금 희망 콘서트’ 7일 개최

▲새만금 미래 김제시민연대 ‘2026 새만금 희망 콘서트’ 개최ⓒ김제시

전북자치도 김제시민들과 함께 새만금의 미래 발전 비전을 나누고 화합을 다지는 뜻깊은 음악 축제가 펼쳐진다.

새만금 미래 김제시민연대는 오는 7일 오후 5시 김제시민운동장 주경기장 특설무대에서 ‘2026 새만금 희망 콘서트’를 주최·주관해 개최한다고 밝혔다.

이번 콘서트는 오랜 세월 새만금 개발을 위해 헌신해 온 김제시민들의 노력을 되새기는 한편 새만금에 대한 정당한 권리 확보와 미래 중심도시 도약을 향한 시민들의 염원과 의지를 결집하기 위해 마련됐다.

특히 지난 10월 28일 국무총리 소속 새만금위원회에서 의결된 새만금 기본계획 변경(안)에는 김제지역 제2·4산업단지를 비롯해 인공지능(AI) 기반 스마트 수변도시 친환경 에너지산업도시 조성 등 주요 개발계획이 포함됐다.

이번 행사는 이러한 새만금의 미래 발전 비전을 시민들에게 널리 알리는 소통과 홍보의 장이 될 전망이다.

공연은 새만금의 과거와 현재를 되돌아보고 향후 펼쳐질 미래 청사진을 음악과 영상 특별 퍼포먼스로 구현해 시민들의 자긍심을 높이고 지역 화합을 모색하는 다양한 무대로 채워진다.

출연진도 화려하다. 대한민국 대표 록밴드 YB(윤도현밴드)를 비롯해 락킷걸 제35보병사단 군악대(삼삼오오밴드) 퓨전 국악밴드 '달디달아' 등이 무대에 올라 다채롭고 풍성한 볼거리를 선사할 예정이다.

행사는 오후 5시부터 8시까지 3시간 동안 진행되며 관람료는 무료다. 관람객 입장은 오후 4시부터 가능하며 객석은 피크닉석으로 운영되므로 돗자리와 쌀쌀해진 날씨에 대비한 따뜻한 겉옷을 준비하면 보다 편안하게 공연을 즐길 수 있다.

새만금 미래 김제시민연대 관계자는 “이번 콘서트는 시민들이 음악을 통해 즐거운 추억을 쌓는 자리가 될 뿐만 아니라 새만금의 가치를 다시금 되새기고 김제의 밝은 미래를 함께 그려보는 뜻깊은 계기가 될 것”이라고 밝혔다.