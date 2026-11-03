김제소방서, 119청소년단과 함께 ‘불조심 강조의 달’ 화재예방 캠페인

▲김제소방서 김제중앙유치원 119청소년단원들과 함께 화재예방 캠페인 펼쳐ⓒ김제소방서

전북자치도 김제소방서가 겨울철을 앞두고 어린이들과 함께 시민들의 안전의식을 높이기 위한 화재예방 홍보에 나섰다.

김제소방서서는 ‘2026년 불조심 강조의 달’을 맞아 김제중앙유치원 119청소년단원들과 함께 화재예방 캠페인을 펼쳤다고 3일 밝혔다.

이번 캠페인은 화재 위험이 급증하는 겨울철을 대비해 시민들의 화재예방 의식을 한층 높이고 일상 속 안전문화를 확산시키기 위해 기획됐다.

이날 행사에는 소방공무원과 김제중앙유치원 119청소년단원 등 총 30명이 참여했다. 참가자들은 화재예방 어깨띠를 두르고 김제경찰서와 신풍동우체국 등 주요 도로 일대를 도보 행진하며 길거리 홍보활동을 진행했다.

특히 어린이 119청소년단원들은 “불조심 약속해요! 화재예방 함께해요!”라는 구호를 목놓아 외치며 지나가는 시민들의 관심과 참여를 유도하고 화재예방 실천의 중요성을 적극적으로 알렸다.

이종옥 김제소방서장은 “화재는 대부분 사소한 부주의에서 시작되는 만큼 평소 생활 속 안전수칙을 준수하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “어린이부터 어른까지 지역 사회 구성원 모두가 화재예방의 중요성을 인식하고 안전수칙 생활화에 적극 동참해 주시길 바란다”고 강조했다.