"나고자란 곳에서 초중고 교육을 온전하게"…전북 5곳 '교육혁신선도지역' 지정

전북특별자치도 내 5개 시·군이 인구 감소와 지역 소멸 위기를 극복하기 위한 교육부의 '교육혁신선도지역'으로 최종 지정되며, 나고 자란 곳에서 온전히 교육을 마칠 수 있는 전북형 교육 생태계 조성에 청신호가 켜졌다.

3일 전북특별자치도교육청에 따르면 교육부가 발표한 2027년도 교육혁신선도지역 지정 결과 김제, 무주, 부안, 순창 등 인구감소 및 관심지역 4곳(1유형)과 교육격차 완화를 목표로 한 완주 1곳(2유형)이 최종 선정됐다. 당초 도교육청이 목표로 내걸었던 5개 지역 선정을 정확히 달성한 성과다.

전북은 전체 소규모 학교 비율이 55.6%로 전국 평균인 31.3%를 훌쩍 넘어서고, 14개 시·군 가운데 11곳이 인구감소지역으로 분류될 만큼 교육 기반 붕괴에 따른 지역 소멸 위기감이 높았다. 이에 도교육청은 지난 8월 도지사 및 14개 시장·군수와 일괄 업무협약을 체결하고, 지자체와 원팀이 되어 선도지역 공모에 밀착 대응해 왔다.

이번에 선정된 지역은 각 지역당 연간 최대 20억 원 규모의 재정 지원을 받는다. 3년간 우선 지원한 뒤 중간 평가를 거쳐 2년을 추가 연장하는 방식으로 최장 5년간 혜택이 주어지며, 준비 기간을 거쳐 오는 2027년부터 사업에 본격 착수하게 된다.

▲전북특별자치도교육청 표지석과 본관 건물.ⓒ

선정된 5개 시·군은 지역의 역사와 생태 자원을 교육과 결합해 작은 학교의 자생력을 높이는 맞춤형 모델을 가동한다.

김제시는 백구면 초등학교 통폐합 및 초·중 통합학교 신설과 함께 폐교를 활용한 주민복합시설 조성을 추진하며 △다언어교육센터 조성 △월성초 다문화 국제학교 운영 등을 핵심 과제로 삼았다.

무주군은 무주초와 무주중앙초를 읍내권 미래형 거점학교로 육성하고 △중간지원조직 활용 마을교육공동체 조성 △국립태권도고 개교 연계 교육력 제고에 나선다.

부안군은 학교 간 연계와 통합을 꾀하며 △온마실 기초이음 △온마실 도약이음 △온마실 미래이음을 통해 지역 자원 공유로 배움의 연속성을 확장하는 부안형 교육혁신 모델을 선보인다.

순창군은 온마을교육지원센터를 구축해 돌봄과 마을교육을 활성화하고 쌍치·복흥권역과 읍권역의 학교 통합을 추진해 작은 학교의 경쟁력을 끌어올린다.

완주군은 면 지역 3개 권역 10개 학교를 중심으로 이음 교육과정을 운영해 학교는 유지하면서도 교육 기회는 읍 지역 수준으로 보장해 소외계층의 기본 학습권을 두텁게 보호할 계획이다.

천호성 전북특별자치도교육감은 "14개 시·군이 모두 도전해 5개 지역이 선정된 것은 교육청과 지자체, 지역사회가 한 팀으로 함께 만들어 낸 값진 성과"라며 "선정 지역이 아이도 살리고 교육도 살리며 지역도 살리는 전북형 교육혁신의 모델이 될 수 있도록 적극적으로 지원하고, 이번에 선정되지 않은 지역도 교육혁신을 멈추지 않도록 끝까지 함께하겠다"고 말했다.