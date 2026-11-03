완주군, 10일 우석대서 대규모 일자리박람회… 150여 개 기업 총출동

전북특별자치도 완주군이 오는 10일 우석대학교 체육관에서 지역 내외 150여 개 우수 기업과 기관이 한자리에 모이는 대규모 취업 한마당인 '2026 완주군 일자리박람회'를 개최한다.

이번 박람회는 완주산업단지 입주기업을 비롯해 150여 개 기업과 기관이 대거 참여해 구인 기업에는 맞춤형 우수 인재를 발굴할 기회를 제공하고, 구직자에게는 현장 취업 기회와 폭넓은 채용 정보를 선사한다.

행사장에서는 구직자들의 실질적인 취업을 돕기 위해 △채용설명회 △취업 토크콘서트 △일대일 현장 채용 면접관 △입사 상담관 등 다양한 지원 부스를 가동한다.

특히 완주군시설관리공단, LS엠트론, 오디텍, 서진산업 등 4개 기업 및 기관이 직접 참여하는 채용설명회와 기업 인사담당자와 실시간으로 소통하는 토크콘서트가 준비돼 구직자들의 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다.

▲전북 완주군이 10일 우석대 체육관에서 관내 150여개 기업이 대거 참여하는 일자리 박람회를 개최한다. 사진은 지난 행사 모습. ⓒ완주군

구직자의 취업 역량을 끌어올리기 위한 맞춤형 지원 프로그램도 풍성하게 채워진다. 행사장 내에서는 △입사지원서 및 자기소개서 작성 지도 △면접 상담 △직업 적성 탐색 등 구직 전 과정을 체계적으로 돕는 부스가 마련된다.

또한 청년 현직자가 생생한 현업 노하우를 전하는 '직무 상담관'과 함께 외국인 유학생 및 근로자를 위한 △취업 △비자 △지역 정착 상담 부스도 별도로 차려져 다양한 계층의 구직 활동을 다각도로 돕는다.

유희태 완주군수는 "이번 일자리박람회가 구직자에게는 희망하는 양질의 일자리를 찾고, 기업에는 지역의 우수한 인재를 품는 상생의 장이 되기를 바란다"며 "앞으로도 기업의 구인난과 청년·주민들의 구직난을 덜어줄 수 있도록 맞춤형 고용 활성화 정책을 힘있게 펼치겠다"고 말했다.

이번 박람회 참여를 희망하는 구직자는 사전에 신청하거나 행사 당일 현장에서 등록하면 되며, 자세한 사항은 완주군 일자리지원센터를 통해 안내받을 수 있다.