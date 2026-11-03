메인화면으로
[속보] "청와대 망하나?" 장동혁, 李대통령 향해 "놀라울 정도로 떨어진 건 지지율"
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
  • 밴드 공유하기
  • 인쇄하기
  • 본문 글씨 크게
  • 본문 글씨 작게
정기후원

[속보] "청와대 망하나?" 장동혁, 李대통령 향해 "놀라울 정도로 떨어진 건 지지율"

박세열 기자  |  기사입력 2026.11.03. 16:36:57

장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령의 부동산 발언에 대해 "놀라울 정도로 떨어진 건 대통령 지지율"이라고 비난했다.

장 대표는 3일 자신의 페이스북에 글을 올리고 이재명 대통령이 이날 국무회의에서 "주요 지역의 실제 거래 가격이 놀라울 정도로 떨어지고 있다"고 한 발언에 대해 "어안이 벙벙하다. 도대체 무슨 통계를 보고 있는 걸까"라고 비난했다.

장 대표는 "집값이 도저히 안 잡히니, 통계를 잡으려는 모양이다. 조만간 세상 희한한 자료가 나올 것 같다"고 주장했다.

장 대표는 또 이 대통령이 "주택가격이 상승을 해야 이익을 보는 쪽이 한 쪽 방향으로 몰아간다"고 한 발언에 대해서도 "등골이 서늘하다. 부동산 폭등 기사 내면, 가짜뉴스라고 입틀막 당할 판이다. 집값 오른다고 댓글 쓰면 삭제되려나"라고 주장했다.

장 대표는 "대통령이 저러니, '폐버스'에 '고시원 욕조'가 나오는 것이다. 어디까지 국민을 화나게 하려는지, 이제는 정말 감도 안 온다"며 "놀라울 정도로 떨어진 건 집값이 아니라 주가다. 더 놀라울 정도로 떨어진 건 대통령 지지율이다"라고 했다.

장 대표는 "국민 앞에서 '집값 떨어졌다'고 한 번 해 보시라. 진짜로 코피 터지고 링거 맞을 일 생길 것"이라고 했다.

장 대표는 청와대의 '공군1호기' 탑승 명단 유출 사태에 대해서도 "'회사가 망한다는 생각이 들도록 해야 한다' 쿠팡 개인정보 유출 사고 당시 이재명 대통령 발언이다. 청와대가 망할 차례인가?"라고 독설을 이어갔다.

▲국민의힘 장동혁 대표가 3일 당 부동산정책 정상화 특별위원회 청년 주거 태스크포스(TF)와 서울 마포구 이랜드PEER신촌 청년안심주택을 방문, 청년 주거 현장 간담회에서 발언하고 있다. ⓒ연합뉴스

구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
박세열

박세열 기자

메일보내기ilys123@pressian.com

정치부 정당 출입, 청와대 출입, 기획취재팀, 협동조합팀 등을 거쳤습니다. 현재 '젊은 프레시안'을 만들고자 노력하고 있습니다. 쿠바와 남미에 관심이 많고 <너는 쿠바에 갔다>를 출간하기도 했습니다.

최근글보기
NAVER 에서
박세열 기자
 를 구독·응원해주세요
프레시안에 제보하기제보하기
프레시안에 CMS 정기후원하기정기후원하기

전체댓글 0

등록
  • 최신순

헤드라인

이전 다음