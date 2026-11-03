[속보] "청와대 망하나?" 장동혁, 李대통령 향해 "놀라울 정도로 떨어진 건 지지율"

장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령의 부동산 발언에 대해 "놀라울 정도로 떨어진 건 대통령 지지율"이라고 비난했다.

장 대표는 3일 자신의 페이스북에 글을 올리고 이재명 대통령이 이날 국무회의에서 "주요 지역의 실제 거래 가격이 놀라울 정도로 떨어지고 있다"고 한 발언에 대해 "어안이 벙벙하다. 도대체 무슨 통계를 보고 있는 걸까"라고 비난했다.

장 대표는 "집값이 도저히 안 잡히니, 통계를 잡으려는 모양이다. 조만간 세상 희한한 자료가 나올 것 같다"고 주장했다.

장 대표는 또 이 대통령이 "주택가격이 상승을 해야 이익을 보는 쪽이 한 쪽 방향으로 몰아간다"고 한 발언에 대해서도 "등골이 서늘하다. 부동산 폭등 기사 내면, 가짜뉴스라고 입틀막 당할 판이다. 집값 오른다고 댓글 쓰면 삭제되려나"라고 주장했다.

장 대표는 "대통령이 저러니, '폐버스'에 '고시원 욕조'가 나오는 것이다. 어디까지 국민을 화나게 하려는지, 이제는 정말 감도 안 온다"며 "놀라울 정도로 떨어진 건 집값이 아니라 주가다. 더 놀라울 정도로 떨어진 건 대통령 지지율이다"라고 했다.

장 대표는 "국민 앞에서 '집값 떨어졌다'고 한 번 해 보시라. 진짜로 코피 터지고 링거 맞을 일 생길 것"이라고 했다.

장 대표는 청와대의 '공군1호기' 탑승 명단 유출 사태에 대해서도 "'회사가 망한다는 생각이 들도록 해야 한다' 쿠팡 개인정보 유출 사고 당시 이재명 대통령 발언이다. 청와대가 망할 차례인가?"라고 독설을 이어갔다.