한국수자원공사, 2년 연속 UNGC ESG 선도기업 선정

▲한국수자원공사(K-water)가 글로벌 지속가능경영 무대에서 2년 연속 공공부문 유일의 ESG 선도기업으로 이름을 올렸다 ⓒ한국수자원공사

한국수자원공사(K-water)가 2년 연속 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 한국협회의 ESG 선도기업으로 선정됐다.

한국수자원공사는 3일 서울 그랜드하얏트호텔에서 열린 ‘2026 Korea Leaders Summit’에서 ‘LEAD 기업’으로 선정됐다고 밝혔다.

UNGC는 2000년 유엔이 출범시킨 세계 최대 규모의 지속가능성 이니셔티브로, 인권·노동·환경·반부패 등 10대 원칙을 바탕으로 기업의 사회적 책임과 지속가능한 성장을 촉진하고 있다.

LEAD 기업은 국내 355개 회원사 가운데 ESG경영과 지속가능발전목표(SDGs) 달성에 기여한 상위 10개 기업에 부여되는 지위다.

한국수자원공사는 지난해에 이어 올해도 공공부문에서 유일하게 선정되며 지속가능경영 성과를 인정받았다.

이번 선정에 따라 공사는 국내 회원사를 대상으로 ESG경영 노하우를 공유하는 멘토 역할도 수행한다.

ESG 우수사례 벤치마킹을 희망하는 기업에 멘토링을 제공하고, 국내외 ESG 동향과 규제대응 전략을 논의하는 실무그룹 활동에도 참여할 계획이다.

2007년 UNGC에 가입한 한국수자원공사는 취약계층 지원과 윤리·인권경영, 기후위기 대응 등 공공기관의 사회적 책임을 실천해왔다.

특히 올해는 ‘세계 최고 수준의 ESG 혁신경영 구현’을 경영방향으로 설정하고, 글로벌 RE100 달성과 국민권익위원회 종합청렴도 평가 1등급 획득 등을 주요 성과로 제시했다.

구자영 한국수자원공사 기획부문장은 “이번 선정은 공사의 ESG경영이 글로벌 기준에 부합하는 가치를 실천하고 있음을 보여주는 사례”라며 “친환경 물에너지 확대와 협력사 ESG 지원, 책임 있는 AI 활용 등을 통해 ESG 선도모델을 구현하겠다”고 말했다.