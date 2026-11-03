인천시, 서울7호선 청라 연장사업 정상화 총력…공기 단축·전동차 확보 집중

인천광역시가 서울지하철 7호선 청라국제도시 연장사업의 정상화를 위해 공사 기간 단축과 전동차 확보 등 후속 대책 마련에 속도를 내고 있다.

인천시는 지난 7월부터 사업 정상화를 본격 추진하고 민관정 협의체, 지역 국회의원, 시민감시단 등과 협력해 공정과 전동차 확보, 재정 지원, 교통대책 등을 집중 점검하고 있다고 3일 밝혔다.

▲인천광역시청 전경 ⓒ인천광역시청

시는 그동안 공정점검 태스크포스(TF) 8회, 민관정 협의체 13회, 관계기관 협의 21회, 지역 국회의원 간담회 12회를 열어 분야별 해결방안을 논의했다.

공사 기간 단축을 위해서는 건축·시스템 공사 병행 시공, 전기공사 작업시간 확대, 3공구 되메우기 재료 변경, 공휴일 발파 허용 등의 방안을 발굴해 적용하고 있다. 야간 발파와 일요일 공사 등은 소음과 안전 문제, 현장 여건 등을 고려해 적용 가능성을 검토하고 있다.

전동차 확보와 관련해서는 신규 차량 도입에 상당한 제작 기간이 필요한 점을 고려해 서울교통공사의 대폐 대상 전동차 8편성을 활용하는 방안을 추진하고 있다. 조기 투입을 위한 운용차 최소 3편성 확보도 협의 중이다. 차량 확보 이후 안전검사와 개조, 철도종합시험운행 등 필수 절차도 차질 없이 진행할 계획이다.

사업비 확보와 행정절차도 함께 점검하고 있다. 공기 단축에 필요한 추가 재원과 국비 확보 방안을 검토하고 있으며, 개통 지연에 따른 시민 불편을 줄이기 위해 시내버스 증차와 광역급행버스(M버스) 신설, BRT 임시 노선 운영, GRT 확대 등 교통대책도 마련하고 있다.

지역 국회의원들과는 공사 지연 해소와 추가 인력·장비 투입, 국비 확보 등을 위해 협력하고 있다. 시민감시단도 공구별 현장점검과 정기회의를 통해 공사 진행 상황을 확인하고 개선 의견을 제시하고 있다.

시는 앞으로 분야별 검토와 관계기관 협의를 거쳐 정상화 대책을 구체화하고, 민관정 협의체와 시민감시단의 활동 결과 및 조치 사항을 시 홈페이지에 공개할 방침이다.

장두홍 시 도시철도건설본부장은 “안전을 최우선으로 공기 단축과 전동차 확보 등 실효성 있는 정상화 방안을 마련하고 필요한 예산 확보와 행정절차 이행에도 적극 나서겠다”며 “관계기관 및 시민들과 긴밀히 소통해 사업이 차질 없이 추진되도록 하겠다”고 말했다.