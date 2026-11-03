이원택 지사, 정부예산 심사 前 국회·정부 동시 공략…2027년 국가예산 증액 총력전

이원택 전북특별자치도지사가 2027년 국가예산 증액과 도정 현안 해결을 위해 국회를 방문했다.

이 지사는 3일 부터 이틀 간 국회에서 더불어민주당 원내대표와 정책위의장, 주요 상임위원장·간사, 예산결산특별위원회 관계자, 기획예산처 예산실장 등을 차례로 만난다.

이번 방문은 국회의 정부 예산안 심사가 본격화하기 전에 마련됐다. 상임위 예비심사와 예결위 소위 심사로 이어지는 증액 논의가 짧은 기간에 진행되는 만큼, 심사 전에 당 지도부와 상임위, 예결위, 예산당국에 전북 사업의 필요성을 미리 설명하기 위해서다.

이 지사는 3일 한병도 원내대표를 만나 ▲전북 피지컬AI 밸리 조성(400억 원) ▲중대형 상용차 전동화 전환 지원기반 구축(13억 원) ▲우주방사선 영향평가 연구시설 핵심기술 고도화(10억 원) ▲새만금항 신항 배후부지 재정전환 1-1단계(10억 원) ▲새만금 수변도시 복합커뮤니티센터 건립(7억 5,000만 원) ▲새만금 K-푸드 수출허브단지 조성(5억 원) 등 10건에 대한 당 차원의 지원을 요청했다.

이어 국회에서 열린 새만금 로봇팜 정책간담회에 참석해 사업 추진에 대한 국회의 관심을 요청했다.

기획예산처 예산실장과의 간담회에서는 ▲AI가상융합 실증 공유 허브 구축(33억 원) ▲전북 차세대 동물의약품 규제자유특구(정부안 7억 2,000만 원·55억 5,000만 원 증액) ▲새만금 국가정원 조성(10억 원) ▲동물용의약품 바이오팩토리 구축(5억 5,000만 원) ▲새만금 말산업 복합단지 조성(5억 원) ▲글로벌 태권도 인재양성센터 건립 ▲동학농민혁명 세계기록유산 기록관 건립 등 15건을 건의했다. 국회 심사 과정에서 정부의 협조도 요청했다.

김영진 행정안전위원장과 이해식 행안위간사에게는 ▲전북특별법 개정 ▲미래대응기금 신설에 따른 보통교부세 보전 ▲재난안전산업 진흥원 설립(3억 원) ▲피지컬AI 기반 K-재난로봇 실증연구센터 구축(3억 원)을 건의했다. 송수환 예결위 수석전문위원에게는 ▲새만금 산업단지 임대용지 공급(정부안 175억 원·70억 원 증액) ▲전북 피지컬AI 밸리 조성(400억 원) ▲새만금 K-푸드 수출허브단지 조성(5억 원) ▲로봇 부품 클러스터 상생형 임대공장 건설(5억 원) 등 예결위 심사 대상 사업의 필요성을 설명했다.

같은 날 이지성 행정부지사도 국회를 방문했다. 이 부지사는 한병도 원내대표와 지역 국회의원들을 차례로 면담하고 국가예산 확보를 위한 지원을 요청했다.

4일 에는 장철민 산자위 간사에게 피지컬 AI 밸리 조성(400억 원)과 상용차 전동화 기반 구축(13억 원), 피지컬 AI·로봇 등 첨단산업 지원 사업 5건의 반영을 요청할 계획이다. 지역균형투자촉진특별법 제정도 함께 건의한다.

권칠승 더불어민주당 정책위의장에게는 이들 첨단산업 사업이 예산 심사에서 당의 중점 과제로 다뤄질 수 있도록 요청한다. 현대차그룹 투자 관련 입법과제 지원과 금융중심지 지정, 거점문화시설 국비보조율 상향 등 제도 개선 과제도 건의할 예정이다.

송기헌 과학기술정보방송통신위원장에게는 과방위 소관인 AI가상융합 실증 공유 허브 구축(33억 원)과 우주방사선 영향평가 연구시설 고도화(10억 원)의 국비 반영을 요청할 계획이다. 영재학교 공모사업 선정을 위한 지원도 건의한다.

이원택 전북특별자치도지사는 “국회 예산 심사가 본격화되면 증액 논의는 짧은 기간에 집중적으로 이뤄지는 만큼, 심사가 시작되기 전에 먼저 움직여 전북 사업을 각인시키는 것이 무엇보다 중요하다”며 “당 지도부와 상임위, 예결위는 물론 기획처까지 국회와 정부를 함께 설득해 한 건이라도 더 증액될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

이어 “지역 국회의원들과 원팀으로 공조해 피지컬 AI 등 전북의 미래 먹거리 예산을 반드시 지켜내고 키우겠다”고 덧붙였다.