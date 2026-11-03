강릉시, AI기반 스마트 주차정보시스템 시험 운영

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 주요 관광지와 전통시장 주변의 주차 편의를 높이고 교통혼잡을 완화하기 위해 지난 2일부터 스마트 주차정보시스템 시험 운영을 시작했다고 3일 밝혔다.

이번 시스템은 경포·안목·주문진·중앙시장 일대의 주차 정보를 권역별로 연계해 안내한다. 민선 9기의 공약사항인 스마트 주차정보시스템 구축을 통해 시민과 관광객이 주차 정보를 미리 확인하고 이용할 주차장을 선택할 수 있도록 했다.

▲강릉시는 주요 관광지와 전통시장 주변의 주차 편의를 높이고 교통혼잡을 완화하기 위해 지난 2일부터 스마트 주차정보시스템 시험 운영을 시작했다. ⓒ강릉시

특히 옥천오거리와 인접한 중앙시장 입구 제2·제3공영주차장을 대상으로, AI가 주차 예상 대기시간을 산정해 전광판으로 안내하는 서비스를 지자체 최초로 도입했다. 해당 주차장은 주차 면수가 적지만 시장 방문객의 이용 수요가 집중돼, 주차 가능 대수나 만차 여부만으로는 실제 주차까지 얼마나 기다려야 하는지 판단하기 어려웠다.

AI는 주차장의 잔여 주차 면수, 옥천오거리부터 주차장까지 이어지는 대기열의 길이, 주변 교통량 등을 종합적으로 학습·분석해 전광판 안내 지점부터 해당 주차장에 주차하기까지 소요되는 예상 대기시간을 산정한다. 주차장의 빈자리 정보에 진입 대기행렬과 주변 교통상황을 함께 반영해, 운전자가 실제 주차에 필요한 시간을 미리 확인할 수 있도록 한 것이 특징이다.

이 서비스의 핵심은 운전자가 예상 대기시간을 확인하고 중앙시장 제1공영주차장(둔치주차장)이나 하상주차장(농산물새벽시장)을 선택할 수 있도록 돕는 것이다. 대기시간이 길어질 경우 주변 주차장을 이용하도록 유도해 중앙시장 입구에 집중되는 주차 수요를 분산하고, 시장 방문객의 주차 편의를 높이고자 한다.

그동안 중앙시장 입구 주차장은 관광객의 주차 수요가 집중되면서 진입 대기행렬이 인접한 옥천오거리까지 이어지는 현상이 반복됐다. 주차장 진입을 기다리는 차량이 교차로 통행과 얽히면서 주변 도로까지 교착되는 등 주차장 혼잡이 도심 교통 정체로 확산하는 문제가 있었다.

강릉시는 이번 서비스를 통해 운전자가 혼잡 구간에 진입하기 전에 주변 주차장을 선택하도록 유도함으로써 중앙시장 진입부와 옥천오거리의 교통 흐름을 개선할 것으로 기대하고 있다.

이번 시험 운영은 2027년 추진 예정인 AI 기반 회전교차로 유입 제어 및 교착 예방 사업의 첫 단계라는 의미도 갖는다. AI 주차 정보를 활용한 차량 분산 유도를 시작으로, 향후 AI 기반 교통상황 분석과 인접 교차로 신호제어를 연계해 혼잡이 교착으로 이어지기 전에 대응하는 교통운영 체계를 마련할 계획이다.

임신혁 ITS추진과장은 “시험 운영 기간에 축적되는 실제 주차 대기시간과 교통상황 데이터를 활용해 AI 학습 데이터를 정교화하고, 주차까지 남은 예상 대기시간을 더욱 정확하게 산정해 나가겠다”며, “시민과 관광객이 주차장을 편리하게 선택하고, 중앙시장과 옥천오거리 주변의 교통혼잡도 줄일 수 있도록 서비스를 지속적으로 고도화하겠다”고 말했다.