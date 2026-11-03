양양군, 겨울철 폭설대비 11월부터 선제적 제설대책 가동

강원특별자치도 양양군(군수 김정중)이 겨울철 본격적인 강설에 앞서 11월부터 제설대책을 선제적으로 가동하며 폭설 피해 예방과 군민 안전 확보에 총력을 기울인다.

양양군은 최근 기상이변에 따른 예측하기 어려운 폭설과 도로 결빙 등에 선제적으로 대응하기 위해 오는 15일부터 내년 3월 15일까지를 겨울철 제설대책 기간으로 정하고, 예년보다 이른 시기부터 철저한 대비태세를 갖춰 신속하고 체계적인 제설작업을 추진할 방침이다.

▲양양군이 겨울철 본격적인 강설에 앞서 11월부터 제설대책을 선제적으로 가동하며 폭설 피해 예방과 군민 안전 확보에 총력을 기울인다. ⓒ양양군

특히 본격적인 겨울철이 시작되기 전 제설장비와 자재 확보, 취약구간 사전점검, 유관기관 협력체계 구축 등을 완료하고, 11월부터 24시간 대응이 가능한 제설체계를 가동해 갑작스러운 강설에도 빈틈없이 대응한다는 계획이다.

이를 위해 군은 총 291.19km의 제설관리구간에 대해 자체 보유 장비인 다목적 제설차량(유니목) 2대, 굴삭기 1대, 15톤 제설차량 5대와 임차장비인 유니목 4대, 15톤 덤프트럭 3대, 5톤 덤프트럭 1대 등 총 16대의 제설장비를 확보했다.

또한 6개 읍·면에서도 제설차량 6대와 마을안길 제설을 위한 트랙터 180여 대를 투입해 주요 간선도로는 물론 마을안길까지 신속하게 제설작업을 실시할 계획이다.

원활한 제설작업을 위해 제설염 664톤, 염화칼슘 67톤, 친환경 제설제 72톤 등 총 803톤의 제설자재를 사전에 확보했으며, 특히 각 읍·면에 염화칼슘 2톤씩을 미리 배치해 기습적인 강설과 긴급 상황에 즉각 대응할 수 있도록 했다.

아울러 양양읍 내곡리에 위치한 제설전진기지에 대한 사전점검을 마쳤으며, 제설·결빙 취약구간 10개소와 고립 및 교통두절 우려지역 9개소에 대한 현장점검과 제설자재 배치도 완료했다.

특히 주요 고갯길 구간에는 도로열선과 자동염수분사장치를 설치해 강설 초기부터 신속한 대응이 가능하도록 하는 등 상습 결빙구간에 대한 안전관리도 강화했다.

장기간 폭설에 대비한 민간 협력체계도 구축했다. 군은 양양군 중기단체와 제설장비 우선 임차를 위한 협약을 체결하고, 대규모 폭설 발생 시 굴삭기 42대와 덤프트럭 21대 등 민간 장비를 추가 투입할 수 있도록 했다.

이를 통해 양양읍 시가지 전 구간에 대한 신속한 제설작업을 추진하고, 차량 고립과 교통 마비 등 긴급 상황에도 적극 대응할 방침이다.

양양군 관계자는 “최근 기상이변으로 갑작스러운 폭설과 도로 결빙의 위험이 커지고 있는 만큼, 본격적인 겨울철이 시작되기 전인 11월부터 제설대책을 선제적으로 가동해 초기 대응력을 높이는 데 중점을 뒀다”고 말했다.