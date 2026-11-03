문체부 장관 "올림픽 공동개최 양 시·도 합의 도출되면 적극 지원"

이원택 전북특별자치도지사가 최휘영 문화체육관광부 장관을 만나 2036 하계올림픽의 서울·전북 공동 개최를 위한 정부 차원의 지원을 요청했다.

전북도는 3일 이 지사가 최 장관과 면담하고 올림픽 유치 추진상황을 공유하며 서울과의 공동 개최 추진에 대한 관심과 협조를 건의했다고 밝혔다.

이 지사는 양 시·도 간 공동 개최 합의가 이뤄질 경우 국제 유치 경쟁에서 경쟁력을 확보하고 국제올림픽위원회(IOC) 심사 일정에 대응할 수 있도록 정부가 지원해 달라고 요청했다.

이에 최 장관은 "전북도와 서울시의 조속한 합의를 희망한다며 합의가 도출되면 문체부 차원의 지원과 관련 절차를 신속히 추진하겠다는 뜻을 밝혔다"고 전북도는 전했다.

대한체육회도 양 시·도 합의를 전제로 국내 절차를 추진하겠다는 입장을 전달했다.

전북도에 따르면 대한체육회는 지난달 30일 전북도와 서울시에 공문을 보내 공동 개최 합의가 이뤄지면 관련 규정에 따른 절차에 지체 없이 착수해 IOC 일정에 맞춰 완료하겠다고 밝혔다.

앞서 지난달 22일 발송한 대한체육회 공문을 두고 일부 언론에서 공동 개최 추진에 소극적인 것 아니냐는 보도가 나온 데 대해서는 “양 시·도 합의 이후 필요한 국내 절차와 추진 일정을 안내한 것”이라고 설명했다. 지난달 30일 추가 공문은 이러한 취지를 명확히 하기 위해 발송됐다는 설명이다.

전북도는 이 지사의 문체부 장관·대한체육회장 면담을 통해 공동 개최 추진에 대한 지원 의사를 확인했다며 서울시의 긍정적인 답변을 기대한다고 밝혔다.