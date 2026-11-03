전북은행, 부안군 지역아동센터 2곳에 'JB희망의 공부방' 243·244호 열어

▲전북은행이 3일 부안군 소재 부안지역아동센터와 백산아름드리지역아동센터에서 'JB희망의 공부방 제243호, 제244호' 오픈식을 개최하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒJB금융그룹 전북은행

JB금융그룹 전북은행(은행장 박춘원, 이하 전북은행)이 부안군 소재 부안지역아동센터와 백산아름드리지역아동센터에서 'JB희망의 공부방 제243호, 제244호' 오픈식을 개최했다.

전북은행에 따르면 이번 오픈식은 노후화된 시설과 비품 부족으로 어려움을 겪던 지역 아동들에게 쾌적하고 위생적인 학습 환경을 제공하기 위해 마련됐으며, 권익현 부안군수와 최종구 전북은행 부행장을 비롯해 각 아동센터장 및 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다고 3일 밝혔다.

전북은행은 아동 40명이 이용하는 부안지역아동센터의 바닥 데코타일을 교체하고 아일랜드 테이블과 수납장, 컴퓨터, 에어컨, 냉장고, 소독기 등을 지원했다.

또한 백산아름드리지역아동센터에는 오래된 책상과 의자, 책장을 교체하고 컴퓨터, 복합기, 화이트보드, 수납장 등을 새로 설치해 학습지도의 편의성을 높였다.

최종구 전북은행 부행장은 "아동들이 하루 중 많은 시간을 보내는 공간인 만큼 불편함 없이 마음 편히 배우고 생활하길 바란다"며 "앞으로도 지역사회 아동 돌봄을 비롯해 현장에서 필요한 지원을 세심히 살펴보겠다"고 전했다.