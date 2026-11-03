"실무 역량 강화부터 실제 채용까지 지원"…전주상의, 2026 청년 일경험 참여기업 간담회

▲전주상의가 3일 전주상의 중회의실에서 '2026년 청년 일경험 지원사업 참여기업 간담회'를 개최하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ전주상공회의소

전주상공회의소(회장 김정태, 이하 전주상의)는 전주상의 중회의실에서 '2026년 청년 일경험 지원사업 참여기업 간담회'를 개최했다.

전주상의는 3일 이번 행사는 청년 일경험 지원사업에 참여 중인 기업 담당자들과 소통을 강화하고 현장의 목소리를 직접 반영해 사업의 실효성을 높이기 위해 마련됐다고 밝혔다.

이날 간담회에서는 사업 운영 현장에서 발생하는 애로사항을 청취하고 내실 있는 사업 추진을 위한 개선 방안을 심도 있게 논의했다.

특히 현장의 긍정적인 운영 사례를 공유하는 한편, 일경험 프로그램에 참여한 미취업 청년들이 실제 채용으로까지 이어질 수 있도록 돕는 실질적인 모색과 연계 방안이 다뤄졌다.

김정태 전주상의 회장은 "최근 기업들의 채용 트렌드가 직무역량 중심으로 변화하고 있음을 지적하며, 미취업 청년들에게 양질의 일경험 기회를 제공하는 것이 매우 중요하다"고 강조하며 "이어 관심 직무에 대한 경험이 부족한 청년들이 실무 중심의 다양한 기회를 통해 노동시장에 원활히 진입할 수 있도록 지속해서 지원하겠다"는 뜻을 전했다.

전주상의가 운영하는 '청년 일경험 지원사업'은 미취업 청년이 기업 현장에서 직접 업무를 경험하며 직무역량을 강화할 수 있도록 돕는 대표적인 일자리 지원 프로그램이다.

사업 참여를 희망하는 청년이나 기업은 전주상공회의소 산업진흥팀을 통해 자세한 안내를 받을 수 있다.