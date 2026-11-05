문경시 ‘도시가스 인입배관 공사’ 추진

경북 문경시는 영남에너지서비스와 함께 도시가스 개별 가구 공급을 위한 ‘도시가스 인입배관 공사’를 우선 흥덕동, 모전동 일원 및 모전천 주변부터 추진한다고 5일 밝혔다.

이번 인입배관 공사는 주요 도로의 도시가스 공급관(주배관) 공사가 마무리된 지역의 수용가(주택, 상가 등)에 도시가스 공급망을 최종 연결하는 단계이다.

‘인입배관’은 도로에 매설된 공급관에서 분기한 후 개별 건축물 부지 경계까지 연결되는 배관을 말한다. 인입배관 연결 후 수용가 내부 배관 작업까지 완료되면, 기존 연료를 도시가스로 전환할 수 있게 돼 에너지 비용 절감에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

공사는 하반기 공급관 공사가 완료된 흥덕동, 모전동 일원 및 모전천 주변을 대상으로 우선 진행되며 공급관 추가 공사 예정지인 청년아파트 예정지 인근도 연말 내 인입배관 공사가 차질 없이 진행될 것으로 예상된다.

다만, 인입배관은 도로 주변에 인접한 필지와 연결되는 특성상, 골목길 깊숙한 주거지역까지 보급을 확대하는 데는 한계가 있다.

이에 따라 문경시는 영남에너지서비스와의 지속적인 협의를 통해, 골목길까지 공급망이 닿을 수 있도록 추가 대책을 검토하고 있다.

문경시 관계자는 “본격적인 겨울철이 오기 전에 공급관 인근 수용가들이 신속하게 도시가스를 공급받아 따뜻하고 경제적인 에너지 환경을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”라며, “앞으로도 에너지 사각지대를 줄여나가는 데 행정력을 집중하겠다”라고 밝혔다.