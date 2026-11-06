전북디자인센터, 익산서 '디자인 로드 간담회'…현장 맞춤형 지원 모색

▲전북디자인센터는 5일 익산시 소재 전북디자인센터에서 익산 지역 중소기업 대표 및 관계자들이 참석한 가운데 '2026년 중소기업 디자인 로드간담회'를 개최하고 있다.ⓒ전북테크노파크

전북테크노파크 전북디자인센터는 익산시 소재 전북디자인센터에서 익산 지역 중소기업 대표 및 관계자들이 참석한 가운데 '2026년 중소기업 디자인 로드간담회'를 개최했다.

전북디자안샌터는 5일 이번 간담회는 지역 중소기업의 디자인 활용 현황과 현장에서 겪는 애로사항을 청취하고, 기업의 성장단계별 수요를 반영한 실효성 있는 디자인 지원방안을 모색하기 위해 마련됐다고 밝혔다.

행사에서는 참석자들을 대상으로 고객 가치 디자인 개념과 센터의 주요 디자인지원사업에 대한 안내가 진행됐다.

이어 기업별 디자인 활용 현황을 공유하고, 디자인 개발 및 적용 과정에서 발생하는 실제적인 고충과 필요 지원사항을 자유롭게 논의하며 지역 중소기업의 디자인 경쟁력 강화를 위한 협력 방안을 다각도로 짚어봤다.

전북디자인센터는 이번 익산지역 간담회를 시작으로 도내 시·군을 직접 찾아가는 '디자인 로드간담회'를 지속적으로 확대 추진할 방침이다.

이를 통해 지역별 산업 특성과 기업 수요를 폭넓게 파악하고, 현장 중심의 소통을 바탕으로 기업이 체감할 수 있는 맞춤형 지원체계를 구체화한다는 구상이다.

아울러 현장에서 수렴한 다양한 의견을 종합 검토해 2027년 디자인지원사업 개선 방향에 반영하고, 신규 참여기업 발굴과 함께 지역 디자인 지원기관 및 중소기업 간의 지속적인 협력 네트워크를 강화할 예정이다.