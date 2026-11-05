李대통령 "알고리즘 갇히지 않았다…SNS 더 넓힐 생각"

이재명 대통령은 5일 직접 출연하는 유튜브 채널 '대통령의 Y'에서 SNS 등 대국민 직접 소통 방식에 강한 애착을 보였다.

이 대통령은 이날 저녁 공개된 첫 방송에서 "제가 삶을 살아오면서 수없이 많은 공격을 당했는데 언론도, 정치도, 권력도 모두가 저를 공격할 경우가 많았잖나. 그럴 때 제가 국민들과 직접 소통을 안 했으면 아마 저는 지금 이 자리에 없을 것"이라고 했다.

그러면서 "(언론은) 반드시 필요하지만 그걸로는 충분치 않다. 저한테는 (직접 소통이) 목숨 줄 같다"고 했다.

이 대통령은 SNS 과잉 지적에 "일리가 있다"면서도 "'대통령이 왜 현장에 가서 사람을 만나냐'라는 얘기와 똑같이 들린다"고 반박했다.

이 대통령은 거듭 "SNS에도 사람이 산다"며 "그 사람들도 대한민국 국민이고 그 속에서 제가 아이디어를 얻는 경우도 매우 많다"고 했다. 또한 "중요한 현황을 발견하기도 하고 보고서보다 훨씬 빨리 파악하기도 한다"고 했다.

이 대통령은 "대통령의 권한이 매우 크고 영향력도 큰데 너무 일방적이지 않느냐, 또 왜 논란을 야기하느냐(고 비판한다)"면서 "논란이라고 하는 것은 가치가 있기 때문에 있는 것"이라고 했다. 그러면서 "정책이라는 건 입장이 다르기 때문에 당연히 논쟁을 해야 된다. 논란이 나쁜 게 아니"라고 했다.

아울러 "'알고리즘에 갇혔다'고 주장하는 사람들이 (있는데), 저 갇히지 않았다. 욕도 보고 비난도 본다"면서 "(SNS를) 많이 활용해야 한다. 더 넓힐 생각"이라고 했다.

국무회의 생중계와 관련해서도 이 대통령은 "대통령이 하는 공적인 일은 국민의 일"이라며 "국민의 일인데 주인한테 보여줘야 된다"고 했다. 이 대통령은 "어떻게 결정을 하는지, 어떤 게 문제인지, 어떤 결정이 이루어지는지를 가급적이면 주인한테 보여줘야 한다"고 했다.

이 대통령은 "국정이라고 하는 것은 국민의 것"이라며 이같이 말하고, "당연히 머슴이 어떻게 일하는지를 원하면 볼 수 있게 해줘야 한다. 머슴이 주인 못 보게 칸막이하고 숨어서 하면 안 되잖나"고 했다.

국무회의에서 실수가 발생할 수 있다는 취지의 질문에는 "부작용이 없다고 할 수 있겠나"며 "오류, 아니면 부적절함 이런 것들이 노출될 때도 있다. 그것은 감내할 만한 정도"라고 했다.

이 대통령은 재차 "(국무회의 공개가) 신뢰를 획득하는 방법 중 하나"라며 "신뢰도도 올라가기 때문에 앞으로도 계속할 생각"이라고 했다.

방송에선 네티즌 질문에 이 대통령이 직접 답하는 '말로 하는 리트윗' 코너도 마련됐다. 이 대통령은 "글을 쓸 때 하고 말로 표현할 때 차이가 아주 크다"며 "글로 인용을 하거나 이럴 때는 감정이나 표정을 보여드릴 수가 없기 때문에 날카롭다. 그래서 공격적으로 느껴질 수 있다"고 호응했다.

이 대통령은 "영상으로 표현하면 실수할 가능성이 있다"면서도 "녹화를 하기도 하지만 앞으로는 생방송을 하면 좋겠다"고 했다. 이 대통령은 "생방송을 하는 이유가 그거다. 다 보여드리려고, 속까지 다 보여드리려고"라며 이같이 말했다.

이어'전자발찌 착용이 범죄를 예방할 수가 없는데 왜 계속 흉악범들이 풀려나는 거죠?'라는 네티즌 물음에 이 대통령은 "전자발찌가 모든 대책은 못 되지만 불필요한 정책은 또 아니다"며 "국민들의 불안감을 줄이기 위해서 더 노력하도록 하겠다"고 했다.

이 대통령은 '밤에 잠은 잘 주무시는지'를 묻는 진행자의 질문에는 "아무 데나 머리만 대면 그냥 잠 든다"며 "밤에 늦은 시간까지도 열심히 자료 보고 필요한 글도 쓰는데 딱 놓으면 바로 잠 든다"고 했다. 이 대통령은 "(하루 수면 시간은) 6시간 정도"라며 "잠은 충분히 잘 잔다"고 했다.

최근 느꼈던 기뻤던 일과 마음 아팠던 일을 묻는 진행자 질문에는 "경제 상황이 아주 급격하게 개선된, 특히 그 핵심적인 지표로 수출이나 무역수지 흑자 이런 걸로 외환 문제나 걱정을 다 털어낸 것"을 기쁜 일로 꼽았다.

슬펐던 일은 산재 사망 보고를 들을 때를 언급하며 "한 가장이 사라져서 한 가정이 무너지는구나. 이런 게 너무 많으니까, 그럴 때 제일 안타깝고 슬프다"고 했다. 그러면서 드라마 <눈이 부시게> 속 대사를 읽고 "진짜 살아야 된다. 목숨보다 귀한 게 뭐가 있겠나"며 방송을 마무리했다.