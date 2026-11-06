정원호 전북은행 노조위원장, 97.5% 압도적 찬성으로 3연임 성공

▲정원호 제 22대 전북은행 노동조합 위원장ⓒJB금융그룹 전북은행

JB금융그룹 전북은행 노동조합 정원호 제21대 노조위원장이 조합원들의 압도적인 지지 속에 3연임에 성공했다.

정원호 당선인은 지난 4일 실시된 제22대 노동조합 정·부위원장 선거에서 단독 출마하여 97.53%의 찬성률을 기록하며 당선을 확정 지었다고 5일 밝혔다.

19년간 노동조합 활동을 이어온 정 당선인은 제18대 부위원장, 제19대 수석부위원장, 제20대 및 제21대 노조위원장을 거치며 현장에서 축적한 경험을 바탕으로 직원 고용안정과 복지 증진을 이끌어온 인물이다.

이번 선거를 통해 정 당선인은 제20대, 제21대에 이어 향후 3년간 전북은행 노동조합을 다시 이끌게 되었다.

새롭게 출범하는 제22대 집행부는 JB금융지주 모회사로서의 위상 강화, 경영진 견제 기능 제고, 현장 인력 부족 개선, 영업점 채널 변화에 따른 고용불안 최소화, 복지 확대 및 공정한 조직문화 확립 등을 핵심 과제로 추진한다.

정 당선인은 "조합원들의 압도적 지지에 감사하며 지켜야 할 것은 강하게 지키고 바꿔야 할 것은 제대로 바꾸겠다"며 "지역사회와 직원의 권익, 전북은행의 미래를 위해 산적한 과제를 해결하는 데 최선을 다하겠다"고 당선 소감을 전했다.