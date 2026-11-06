무주군, 지역 구인난 해소 나섰다…2026 일자리 박람회 성황

▲ⓒ2026무주군 일자리 박람회 현장

전북 무주군이 주최하고 무주군로컬잡센터가 주관한 '2026년 무주군 일자리 박람회'가 5일 무주 예체문화관 다목적홀에서 열렸다.

지역 내 구인 기업과 구직자를 직접 연결해 실질적인 취업 기회를 제공하고자 마련된 이번 행사에는 무주군립요양병원을 포함한 10개 우수 기업 인사 담당자와 350여 명의 구직자가 참여해 성황을 이뤘다.

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이날 박람회 현장에서는 각 기업별 채용 면접이 활발하게 진행됐다.

행사장 한편에 별도로 마련된 상담 부스에서는 이력서 및 자기소개서 작성법과 면접 요령 등을 공유하는 맞춤형 컨설팅이 이어져 구직자들의 발길을 이끌었다.

아울러 이력서용 사진 촬영, 퍼스널 컬러 진단, 취업 타로, 생성형 인공지능(AI) 체험 등 다채로운 부대 행사가 함께 열려 면접을 앞둔 이들의 원활한 준비를 도왔다.

특히 구직자 스스로 장점을 찾고 긍정적인 구직 활동에 나설 수 있도록 기획된 퍼스널 컬러 진단 등은 방문객들의 큰 호응을 얻었다.

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박람회를 찾은 구직자들은 절박한 심정으로 현장을 방문했으나 다양한 취업 지원과 맞춤형 부대 행사 덕분에 큰 도움을 받았다며, 이번 기회에 좋은 일자리를 얻어 무주에 안정적으로 정착하고 싶다는 바람을 전했다.

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이상형 무주군로컬잡센터장은 구인 기업과 구직자가 맞춤형 서비스를 통해 현장 면접부터 채용까지 신속하게 이어질 수 있도록 자리를 마련했다며, 앞으로도 현실적인 접근을 통해 지역 기업의 구인난을 덜고 군민들에게 양질의 일자리를 제공하겠다고 밝혔다.

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한편, 무주군로컬잡센터는 지역 구인·구직난 해소를 위한 상시 알선 활동과 더불어 지역인재 고용장려금 지원, 1인 사업장 채용장려금 지원, 일자리 환경 개선, 구직자 직업훈련 및 온라인 교육비 지원 등 다양한 고용 촉진 사업을 추진 중이다.

이달 기준 359건의 취업 알선 성과를 거두었으며, 관외 구직자를 일손이 부족한 농가와 연결하는 도농 상생형 농가 일자리 사업을 통해 농번기 인력난 해소와 지역 경제 활성화에도 기여하고 있다.