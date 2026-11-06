트럼프는 원인인가, 결과인가? 제국은 어떻게 무너지는가?

제국은 언제 무너지는가? 외적이 국경을 넘어 수도를 함락할 때인가, 아니면 제국을 떠받쳐 온 국민이 더 이상 그 제국의 비용을 감당하려 하지 않을 때인가?

역사는 후자가 먼저였음을 여러 차례 보여주었다. 로마제국은 게르만족의 침입 이전에 이미 내부의 균열로 쇠약해지고 있었다. 몽골제국 역시 외부의 적보다 제국을 건설한 지배자들 사이의 분열로 먼저 흔들렸다. 제국의 몰락은 흔히 외부에서 완성되지만, 그 시작은 내부에서 이루어진다는 사실을 제국의 역사는 보여준다.

2026년 11월 3일, 미국 유권자들은 트럼프 대통령에게 정치적 청구서를 내밀었다. 민주당은 상원과 하원을 모두 탈환했다. 텍사스와 캔자스 등 오랫동안 공화당의 아성이었던 지역에서도 민주당 후보들이 승리했다. 고물가와 이란 전쟁, 정부의 부패에 대한 불만이 선거 결과를 설명하는 주요 요인으로 지목된다.

이 선거는 단순한 정권 심판을 넘어 하나의 역사적 질문을 던진다.

미국인들은 트럼프를 심판한 것인가, 아니면 미국이 세계를 지배하는 방식 자체에 이의를 제기하기 시작한 것인가? 그리고 민주당의 의회 탈환은 미국의 쇠퇴를 막을 제도적 복원력의 증거인가, 아니면 이미 시작된 제국의 쇠퇴를 관리하는 정치적 교대에 불과한가?

로마는 하루아침에 무너지지 않았다

지중해를 자신의 내해로 만들었던 로마제국은 군사력과 도로망, 법률과 행정제도를 통해 광대한 세계를 통합했다. 그러나 영토가 넓어질수록 국경 방어에 필요한 군사비는 증가했고, 군대를 유지하기 위한 재정 부담은 커졌다. 황제의 권력을 둘러싼 내전과 정치적 불안정은 제국의 통치 능력을 잠식했다.

특히 3세기의 위기는 로마가 직면한 구조적 모순을 드러냈다. 군대는 제국을 지키는 수단이면서 동시에 황제를 교체하는 정치세력이 되었다. 제국을 보호해야 할 군사력이 제국 내부의 권력투쟁에 동원된 것이다.

물론 로마의 쇠퇴를 단순히 군사비 증가나 도덕적 타락으로 설명할 수는 없다. 동로마제국은 서로마 멸망 이후에도 거의 천 년을 존속했다. 이는 제국의 쇠퇴가 예정된 운명이 아니라 제도적 대응과 정치적 선택에 따라 다른 결과를 낳을 수 있음을 보여준다.

그럼에도 로마의 역사가 남긴 교훈은 분명하다. 제국을 유지하는 비용이 제국으로부터 얻는 이익을 압도하기 시작하면, 팽창의 원동력은 쇠퇴의 원인으로 바뀐다.

미국의 국제정치학자 폴 케네디가 『강대국의 흥망』에서 제시한 '제국의 과잉팽창(Imperial Overstretch)'은 바로 이러한 역사적 경험을 이론화한 것이다. 군사적·전략적 의무가 경제적 기반의 성장 속도를 앞지르면 강대국은 장기적인 압박에 직면한다.

오늘날 미국의 모습은 이 역사적 논제를 다시 떠올리게 한다. 세계 곳곳의 군사적 개입, 동맹 유지 비용, 막대한 국방비와 재정적자, 그리고 국내의 심각한 경제적 불평등이 중첩되고 있다.

특히 이란 전쟁은 대외적 군사행동의 비용이 어떻게 국내정치의 위기로 전환되는지를 보여준다. 전쟁의 비용은 전장에서만 지불되지 않는다. 유가와 물가, 가계의 구매력과 정부에 대한 신뢰를 통해 일상의 삶으로 돌아온다.

이번 중간선거 출구조사에서 생활비 문제를 중요하게 평가한 유권자는 거의 90%에 달했다는 점이 이를 증명한다.

로마의 시민들이 제국의 영광보다 세금과 생존의 부담을 먼저 느끼기 시작했듯, 오늘날 미국의 유권자들도 세계 최강국이라는 자부심보다 자신의 생활을 지탱할 경제적 안정을 요구하고 있는 것은 아닐까?

몽골제국, 세계를 연결했지만 스스로를 통합하지 못하다

13세기 몽골제국은 인류 역사상 가장 거대한 연속 육상제국을 건설했다. 칭기즈칸과 후계자들은 유라시아를 가로지르는 군사적 정복을 통해 동서 교역망을 연결했고, 이른바 '팍스 몽골리카'라는 새로운 질서를 형성했다.

그러나 몽골제국의 놀라운 팽창 속에는 역설이 숨어 있었다. 정복에는 탁월했지만, 광대한 영토를 하나의 정치공동체로 유지할 안정적인 권력승계와 통합제도를 만드는 데에는 한계가 있었다.

몽케 칸 사후의 후계자 경쟁과 쿠빌라이·아리크부카의 내전, 각 칸국의 이해관계 분화는 제국의 정치적 통일성을 약화시켰다. 몽골제국은 외부 세력에 의해 일거에 정복되기보다 내부 권력의 분산과 지역별 독자화 과정을 거쳐 해체되었다.

여기서 중요한 것은 군사적 우위와 정치적 정당성이 동일하지 않다는 사실이다. 정복은 복종을 강제할 수 있지만, 복종만으로 지속적인 질서를 만들 수는 없다.

미국은 몽골과 달리 정복한 영토를 직접 통치하는 제국이 아니다. 동맹과 국제기구, 달러와 금융시장, 기술표준과 문화적 영향력을 통해 세계질서에 관여해 온 현대적 패권국가다. 따라서 두 제국을 그대로 등치할 수는 없다.

전후 미국이 구축한 국제질서는 압도적인 군사력만으로 유지되지 않았다. 동맹국의 동의, 국제제도에 대한 신뢰, 개방적 시장에 대한 기대, 그리고 미국이 적어도 자신이 만든 규칙을 존중할 것이라는 믿음이 뒷받침했다.

트럼프 시대의 미국 우선주의는 이 질서의 비용과 편익을 다시 계산하도록 요구한다. 관세를 협상 수단으로 활용하고, 동맹국에 더 많은 부담을 요구하며, 다자적 합의보다 양자적 거래를 중시하는 접근은 미국의 단기적 협상력을 높일 수 있다. 그러나 그것이 반복될수록 동맹국과 협력국들은 미국에 대한 의존을 줄일 방안을 모색할 유인도 갖게 된다.

몽골제국이 통합된 정치질서를 유지하지 못하면서 유라시아 각 지역의 독자적 권력으로 분화했듯, 미국 중심 질서 역시 협력국들이 자율성을 확대하는 방향으로 변화할 수 있다.

다만 오늘날의 세계는 몽골제국의 영토처럼 분할되는 공간이 아니다. 미국의 영향력이 약화되더라도 그 결과가 곧 중국 중심의 새로운 단일 질서로 이어진다는 보장은 없다. 오히려 여러 강대국과 지역국가들이 경쟁하고 협상하는 복합적인 질서가 등장할 가능성을 함께 검토해야 한다.

트럼프는 제국 쇠퇴의 원인인가, 결과인가

트럼프 시대를 분석할 때 가장 경계해야 할 것은 미국의 구조적 문제를 한 정치인의 등장으로 환원하는 것이다.

미국의 제조업 쇠퇴와 지역 간 격차, 중산층의 불안, 금융자본주의의 불평등, 이라크와 아프가니스탄 전쟁이 남긴 피로감은 트럼프 이전부터 누적되어 왔다.

트럼프는 이러한 불만을 정치적으로 조직하는 데 성공했다. '미국을 다시 위대하게(MAGA)'라는 구호는 미국이 여전히 위대하다는 선언인 동시에, 과거의 위대함을 상실했다는 인식을 전제한다.

이것이야말로 트럼프 현상의 역사적 역설이다.

세계 최강국의 지도자가 끊임없이 위대함의 회복을 약속한다는 사실은 미국 사회 내부에 상실과 쇠퇴에 대한 불안이 얼마나 깊이 자리 잡았는지를 보여준다.

그렇다고 트럼프의 정책을 쇠퇴에 대한 무조건적인 오판으로만 볼 수도 없다. 동맹국의 부담 분담 확대, 제조업 기반 회복, 해외 군사개입의 비용 절감이라는 문제 제기에는 현실적인 정책 과제가 담겨 있다.

쟁점은 그 목표 자체보다 그것을 실현하는 방식에 있다. 동맹의 협력을 강화하기보다 신뢰를 훼손하고, 산업 경쟁력을 회복하기보다 관세 부담을 소비자에게 전가하며, 전쟁의 비용을 줄이겠다는 약속과 달리 새로운 군사적 개입을 확대한다면, 쇠퇴에 대한 대응이 오히려 쇠퇴의 압력을 증폭시킬 수 있다.

그런 의미에서 트럼프는 미국 쇠퇴의 유일한 원인도, 단순한 결과도 아니다. 구조적 위기에서 등장한 정치적 대응이 다시 그 위기의 방향과 속도에 영향을 미치는 상호작용의 한가운데 서 있다.

민주당의 의회 탈환, 제국 쇠퇴를 멈출 수 있는가

이번 중간선거에서 민주당이 상·하원을 동시에 탈환했다는 사실은 미국 민주주의의 제도적 복원력을 보여주는 중요한 사례다.

유권자들은 행정부의 정책에 불만을 표시했고, 선거를 통해 의회의 권력 구성을 바꾸었다. 민주당이 의회 다수를 확보하면서 행정부에 대한 예산 통제와 청문회, 조사권, 인사 견제 등이 강화될 수 있는 제도적 조건도 마련되었다. 다만 대통령의 거부권과 양당 간 대립은 입법적 성과를 제약할 수 있다.

여기서 로마와 미국의 결정적인 차이가 드러난다. 로마의 제국적 권력은 군사적 충성과 황제의 승계 문제에 크게 좌우되었지만, 미국은 정기적인 선거와 권력분립을 통해 정치적 불만을 제도 안에서 표출하고 조정할 수 있다.

바로 이 점에서 민주당의 승리는 미국 쇠퇴의 필연성을 부정하는 하나의 근거가 된다. 제국의 쇠퇴를 결정하는 것은 위기의 존재만이 아니라, 그 위기를 인식하고 수정할 수 있는 능력이기 때문이다.

그러나 민주당의 승리가 곧 미국 패권의 회복을 의미하지는 않는다.

이것이 미국 정치의 또 다른 역설이다.

공화당과 민주당은 제국을 운영하는 방식에서는 충돌하지만, 제국적 지위를 유지해야 한다는 전제에서는 대체로 일치한다.

따라서 민주당이 트럼프의 정책을 견제하는 데 성공하더라도 미국의 구조적 쇠퇴 압력이 자동으로 사라지는 것은 아니다. 산업 경쟁력과 재정 건전성, 사회적 불평등, 정치적 양극화, 대외 군사개입의 부담은 어느 한 정당의 의회 승리만으로 해결할 수 없는 과제다.

오히려 이번 선거의 역사적 의미는 민주당의 승리 자체보다 그 승리가 미국의 국가전략을 근본적으로 수정하는 계기가 될 수 있는가에 달려 있다.

세계의 모든 문제에 개입하려는 국가에서 자신의 역량과 책임을 조정하는 국가로, 동맹에 비용을 요구하는 국가에서 협력의 이익을 다시 설계하는 국가로, 군사적 우위만을 추구하는 국가에서 국내사회의 지속가능성을 회복하는 국가로 전환할 수 있는가.

그것이 미국의 장기적 위상을 결정할 핵심 질문이다.

제국의 몰락은 필연인가

영국의 역사가 에드워드 기번은 로마제국의 쇠퇴와 몰락을 장대한 역사로 서술했다. 그러나 로마의 역사를 오늘날 미국의 미래에 기계적으로 대입하는 것은 역사적 통찰이 아니라 역사적 결정론에 빠질 위험이 있다.

로마와 몽골, 영국과 미국은 서로 다른 시대와 제도, 경제적 기반 위에 존재했다. 특히 미국은 세계적인 금융 네트워크, 달러의 국제적 역할, 첨단기술과 대학·연구체계, 광범위한 동맹망을 보유하고 있다. 이러한 자산은 단기간에 사라지지 않는다.

제국의 몰락이 모든 강대국에 예정된 자연법칙인 것도 아니다. 강대국은 급격히 붕괴할 수도 있지만, 장기간 상대적 우위를 상실하면서도 중요한 영향력을 유지할 수 있다. 영국은 세계패권을 미국에 넘겨준 뒤에도 국제정치와 금융, 외교에서 상당한 역할을 수행해 왔다.

미국 역시 절대적 붕괴와 상대적 쇠퇴 사이에서 다양한 경로를 선택할 수 있다.

따라서 중요한 질문은 미국이 언제 무너지느냐가 아니다. 미국이 자신의 압도적 우위를 유지하기 위해 치러야 하는 비용을 어디까지 감당할 것인지, 그리고 더 이상 과거와 같은 방식으로 세계를 지배할 수 없다는 현실에 어떻게 적응할 것인지가 핵심이다.

중국의 부상도 이러한 맥락에서 바라보아야 한다. 미국의 상대적 쇠퇴가 곧 중국의 승리를 뜻하지는 않는다. 중국 역시 인구구조 변화와 성장 둔화, 부채, 주변국의 경계심이라는 문제를 안고 있다. 세계질서의 전환은 하나의 제국이 쓰러지고 다른 제국이 그 자리를 차지하는 단순한 왕조 교체가 아니다.

오히려 우리가 목격하는 것은 한 국가가 국제질서의 규칙을 압도적으로 결정하던 시대에서 여러 국가가 규칙의 정당성과 이익을 놓고 경쟁하는 시대로의 이행일 수 있다.

이 과정에서 미국의 민주주의가 발휘할 수 있는 자기교정 능력은 여전히 중요한 변수다. 동시에 선거를 통해 정권을 견제하는 능력과 제국적 전략 자체를 수정하는 능력은 구별해야 한다.

민주주의는 제국의 몰락을 지연시킬 수 있지만, 제국의 영속을 보장하지는 않는다.

위대함을 되찾는다는 것의 의미

로마는 광대한 영토를 지키려다 내부의 정치적 통합을 잃었다. 몽골은 세계를 정복했지만 정복한 세계를 하나의 지속가능한 정치질서로 묶어두지 못했다.

두 제국의 역사에서 우리가 읽어야 할 것은 모든 제국이 반드시 같은 방식으로 멸망한다는 숙명론이 아니다. 자신이 구축한 힘의 구조를 변화하는 현실에 맞추어 조정하지 못할 때, 바로 그 힘이 제국을 짓누르는 부담으로 돌아올 수 있다는 사실이다.

2026년 미국 중간선거는 이 오래된 역사적 질문을 다시 불러냈다.

민주당의 의회 탈환은 미국 민주주의가 여전히 권력을 견제할 능력을 갖추고 있음을 보여준다. 그러나 그것만으로 미국이 직면한 패권 유지의 비용과 국내사회의 균열이 해소되지는 않는다.

미국의 미래는 민주당이 트럼프를 얼마나 강하게 견제하느냐에만 달려 있지 않다. 미국이 자신의 힘을 어디에, 무엇을 위해 사용할 것인가를 다시 정의할 수 있느냐에 달려 있다.

트럼프는 미국을 다시 위대하게 만들겠다고 약속했다. 그러나 역사가 던지는 질문은 조금 다르다.

미국은 다시 세계를 지배할 만큼 강해져야 하는가, 아니면 더 이상 세계를 지배하지 않아도 번영할 수 있는 국가가 되어야 하는가?

제국의 쇠퇴는 힘이 부족해질 때만 시작되는 것이 아니다. 자신의 힘으로 무엇을 지켜야 하는지 잊어버릴 때에도 시작된다.

그리고 어쩌면 미국이 쇠퇴의 운명에서 벗어나는 길은 제국의 위대함을 되찾는 데 있는 것이 아니라, 제국이어야 한다는 강박에서 벗어나는 데 있을지도 모른다.