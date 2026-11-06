경기도서관, ‘나와 지구, 돌봄혁명’ 강연 개최…미래 사회의 돌봄 방향 모색

경기도서관이 기후변화와 인구 감소, 디지털 기술 격차 등 현대사회의 다양한 문제를 ‘돌봄’의 관점에서 살펴보는 자리를 마련한다.

경기도는 오는 10일 경기도서관 플래닛 경기홀에서 ‘나와 지구, 돌봄혁명’을 주제로 강연을 개최한다고 6일 밝혔다.

▲ ‘나와 지구, 돌봄혁명’ 강연 안내문 ⓒ경기도서관

이번 강연은 김만권 경희대 학술연구교수가 맡아 기성세대가 만들어 온 사회문제를 짚어보고, 미래세대와 함께 새로운 돌봄 사회로 나아가기 위한 방향을 논의할 예정이다.

특히 기후변화와 인구 감소, 디지털 기술 격차 등 사회 전반의 문제를 돌봄이라는 관점에서 바라보며, 서로를 돌보고 함께 성장하는 사회의 필요성을 이야기할 것으로 기대된다.

강연은 관심 있는 도민 누구나 참여할 수 있으며, 신청은 경기도서관 누리집에서 하면 된다.

윤명희 경기도서관장은 “인공지능(AI)을 비롯한 디지털 기술의 발전으로 생활은 더욱 편리해지고 있지만, 기술의 혜택을 충분히 누리지 못하는 사람들도 있다”며 “경기도서관은 AI스튜디오와 AI북테라피 등 다양한 AI 체험 공간을 운영하는 동시에, 누구도 소외되지 않고 함께 성장할 수 있도록 공공의 돌봄 기능도 충실히 수행해 나가겠다”고 말했다.