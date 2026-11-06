경기도, 고병원성 AI 확산 차단 총력…18개 시군 긴급방역 점검

경기도가 도내 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생에 대응해 18개 시군과 긴급 방역대책 점검에 나선다.

도는 6일 손임성 행정2부지사 주재로 18개 시군 부단체장 등이 참석한 가운데 긴급방역대책 추진상황 점검회의를 열고 대응 방안을 논의한다.

▲고병원성 조류인플루엔자(AI) 방역 활동 모습 ⓒ경기도

이번 회의는 최근 도내 가금농장과 야생조류에서 고병원성 AI가 잇따라 확인됨에 따라 지역 간 확산을 막고 공동 대응체계를 강화하기 위해 마련됐다.

올해 동절기 도내에서는 지난 4일 연천군 신서면 산란계농장(약 9만1000 마리)에서 고병원성 AI가 발생했다. 앞서 김포 한강하류와 용인 청미천 야생조류에서 바이러스가 검출됐으며, 지난 5일 김포 사우동에서도 야생조류 폐사체의 추가 양성이 확인됐다.

도는 연천 발생농장의 가축 처분을 지난 5일 완료하고 후속 방역조치를 진행 중이다. 발생농장 반경 10㎞ 이내 17개 농가 81만3000 마리에 대해서는 이동제한과 정밀검사, 집중 소독 등 방역관리를 강화하고 있다.

아울러 철새도래지 21개소와 가금밀집지역, 대규모 산란계농장 등 고위험지역에 대한 소독과 예찰을 강화하고, 소독차량 150대와 가금농장 전담관 244명을 투입해 농장별 차단방역 이행 여부를 집중 관리할 계획이다.

이날 회의에서는 연천군과 인접 시군의 방역 상황을 점검하고 추가 발생과 지역 간 확산을 막기 위한 대응방안을 논의한다. 특히 오는 17일까지 진행되는 전국 일제 집중 소독주간에 맞춰 가금농장과 축산시설, 차량 소독 및 농장 출입통제 등을 철저히 이행하도록 당부할 예정이다.

손임성 행정2부지사는 “겨울 철새 도래로 추가 발생 위험이 높은 엄중한 상황인 만큼 선제적인 차단방역과 현장 중심의 철저한 방역관리에 모든 역량을 집중해달라”고 말했다.