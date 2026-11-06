안양시, 'SCEWC 2026' UN 파빌리온 개관식서 AI 도시모델 발표

경기 안양시가 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 규모의 스마트시티 행사에서 인공지능(AI)을 활용한 도시 혁신 사례를 소개하며 글로벌 스마트도시 선도 주자로서의 입지를 다졌다.

안양시는 최대호 시장이 지난 3일(현지 시간) 열린 ‘스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC) 2026’ 유엔(UN) 파빌리온 개관식에서 안양시의 스마트시티 우수 사례를 단독 발표했다고 6일 밝혔다.

▲최대호 안양시장이 ‘스마트시티 엑스포 월드 콩그레스(SCEWC) 2026’ 유엔(UN) 파빌리온 오프닝 섹션에서 ‘한국의 도시 혁신-인공지능(AI) 도시의 다음 시대를 선도하다’를 주제로 발표하고 있다. ⓒ안양시

최 시장은 ‘한국의 도시 혁신-인공지능(AI) 도시의 다음 시대를 선도하다’를 주제로 안양시의 AI 도시 모델인 ‘안양 시티버스(Anyang CitiVerse)’를 소개했다.

안양 시티버스는 안전·교통·복지·재난 등 기존 AI 서비스를 통합해 도시 상황을 실시간으로 관제하는 스마트시티 모델이다. AI 기반 실종자 수색, 고령자 스마트 안심 서비스, 스마트 스쿨존 등이 주요 서비스다.

이어 최 시장은 지난 4일 열린 ‘U4SSC 10주년 기념행사’에서 스마트도시 국제표준인증인 U4SSC 이행 인증서를 수여받고 소감 연설을 했다. 안양시는 2023년 12월 기초지방정부 최초로 U4SSC 인증을 획득했다.

이날 U4SSC는 AI 시대 사람 중심 스마트도시 구현을 위한 지침을 발표하고 △도시 문제 중심 접근 △공공 의사결정의 인간 통제 유지 △상황별 안전장치 강화 △AI 미사용 결정의 수용 등 4대 원칙을 제시했다.

안양시는 이에 맞춰 인지·소통·판단·돌봄·대응 등 5대 핵심 기능을 중심으로 AI 기반 사업을 추진하고 있으며, 앞으로 AI 관련 조례 정비와 AI전략국 중심의 행정 혁신을 강화할 방침이다.

최대호 시장은 “U4SSC의 사람 중심 AI 가이드라인을 선도적으로 준수하고 안양의 스마트시티 우수 사례를 세계와 공유하며 글로벌 AI 선도 도시로 나아가겠다”고 말했다.