인천시, 육군 17사단과 안보 현안 점검…통합방위 협력 강화

인천광역시가 최근 한반도 안보 상황에 대응해 군과의 협력체계를 점검하고 지역 통합방위 역량 강화에 나섰다.

인천시는 6일 오전 시청 접견실에서 육군 제17보병사단장으로부터 통합방위 현안보고를 받고 최근 안보 동향과 지역 대비태세를 논의했다고 밝혔다.

▲박찬대 인천광역시장(왼쪽)이 시청 접견실에서 김용수 육군 제17보병사단장과 시 통합방위 현안을 점검하고 있다. ⓒ인천광역시

이날 보고에서는 북한군의 주요 활동과 위협 동향을 비롯해 인천 관련 위협 요인, 위협 유형별 군사 대비태세, 시민 안전 확보를 위한 지자체와 군의 협력 방안 등이 다뤄졌다.

특히 군사분계선 침범과 접경지역 요새화, 단거리 탄도미사일 발사, 서해상 전술조치선 침범 등 최근 안보 상황을 공유하고 지역 안보 위협에 대한 공동 대응 방안을 점검했다.

박찬대 시장은 “최근 안보 상황에 대한 면밀한 공유와 철저한 대비가 어느 때보다 중요한 시기”라며 “군과 긴밀히 협력해 시민이 안심할 수 있는 안전한 지역사회를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

시는 앞으로도 군과 비상 연락 및 협조체계를 상시 유지하고, 안보 환경 변화와 비상상황에 신속하게 대응할 수 있도록 지역 통합방위 태세를 강화할 방침이다.