경기도, 고병원성조류인플루엔자 차단 긴급 방역점검회의 개최

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경기도는 6일 손임성 행정2부지사 주재로 도내 18개 시군 부단체장 등이 참석하는 조류인플루엔자 긴급방역대책 추진상황 점검회의를 개최했다.

이날 회의는 최근 도내에서 고병원성조류인플루엔자가 잇따라 발생함에 따라, 주요 축산 시군의 방역 추진상황을 점검하고 지역 간 확산 차단을 위한 공동대응체계를 강화하기 위해 마련됐다. 해당 시군은 남양주·용인·화성·평택·시흥·파주·김포·고양·양주·이천·안성·포천·양평·여주·동두천·가평·연천·광주다.

경기도에서는 지난 4일 연천군 신서면 소재 산란계농장에서 고병원성조류인플루엔자가 발생했다. 야생조류에서는 지난달 김포 한강하류와 용인 청미천에서 바이러스가 검출된 데 이어 5일 김포 사우동 야생조류 폐사체에서도 추가 양성이 확인되는 등 도내 가금농장으로의 바이러스 유입 위험이 커지고 있다.

연천 발생농장에 대한 긴급 가축처분은 지난 5일 완료하고 현재 오염물건 등 후속 방역조치를 추진하고 있으며, 발생농장 반경 10km 내 17농가 81만 3000 마리에 대해 이동제한과 함께 정밀검사, 집중 소독 등 방역관리를 강화하고 있다.

또한 도내 철새도래지 21개소와 가금밀집지역, 대규모 산란계농장 등 고위험지역 중심으로 소독과 예찰을 강화하고, 소독차량 150대와 가금농장 전담관 244명을 활용해 농장별 차단방역 이행상황을 집중 관리하게 된다.

회의에서는 경기도의 긴급방역조치와 동절기 중점 관리해야 할 사항을 공유하고, 발생지역인 연천군과 인접 시군의 방역추진상황을 집중 점검할 예정이다. 이어 참석 시군 전체의 지역별 위험요인과 방역대책을 살펴보고, 추가 발생 및 지역 간 확산 차단을 위한 대응방안을 논의했다.

특히 가금농장과 축산시설, 차량에 대한 소독강화, 농장 출입통제와 알 환적장 운영, 백신접종반과 상하차반 사전신고 이행여부를 철저히 점검해 줄 것을 당부했다.

손임성 행정2부지사는 “가축방역은 축산농가의 피해를 예방하는 것은 물론, 계란 등 축산물의 안정적인 공급과 도민의 장바구니 물가를 지키는 중요한 민생과제”라며 “겨울 철새 도래로 추가 발생 위험이 높은 엄중한 상황인 만큼, 긴장의 끈을 놓지 말고 선제적인 차단방역과 현장 중심의 철저한 방역관리에 모든 역량을 집중해달라”고 말했다.

경기도는 앞으로도 시군 및 관계기관과 긴밀한 방역체계를 유지하고, 고위험지역에 대한 집중소독과 예찰·검사를 강화해 고병원성조류인플루엔자 추가 발생과 확산 차단에 총력을 기울일 방침이다.