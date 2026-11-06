충남도, 국립치의학연구원 천안 유치 범도민 협력체계 가동

▲박수현(앞줄 왼쪽에서 네번째) 충남도지사가 국립치의학연구원 천안유치 범충남 추진체 출범식을 갖고 기념촬영을 하고 있다 ⓒ충남도

충남도가 국립치의학연구원 천안 유치를 위한 범지역 협력체계를 본격 가동했다.

충남도는 6일 도청에서 박수현 지사 주재로 ‘국립치의학연구원 천안 유치 범충남 추진체’ 출범식을 열고 참여 기관·단체 간 공동협력 업무협약을 체결했다.

이날 행사에는 천안시와 지방의회, 지역 국회의원, 충남발전협의회, 치의학·의료계, 대학·연구기관, 산업계, 시민사회 관계자 등이 참석했다.

참여 기관들은 국립치의학연구원 설립 필요성과 천안 유치의 당위성에 공감하고, 각 기관의 전문성과 역량을 결집해 공동 유치 활동을 추진하기로 했다.

특히 단국대학교 치과대학·치과병원의 교육·임상 기반과 대학·연구기관의 연구역량, 관련 기업의 산업화 능력을 연계해 연구부터 임상·실증·사업화까지 이어지는 치의학 산업 생태계를 구축한다는 구상이다.

충남도는 충북 오송·오창의 첨단의료·바이오산업, 대전의 과학기술, 세종의 행정·정책 기능 등 충청권의 역량을 연계해 국립치의학연구원을 국가적 연구거점으로 육성할 수 있다는 점도 강조했다.

이를 위해 참여기관별 역할을 구체화하고 국회와 관계기관을 대상으로 정책제안과 공동건의 등 유치 활동을 이어갈 계획이다.

박수현 지사는 정부의 공정하고 투명한 공모절차를 촉구했다.

박 지사는 “국립치의학연구원 설립은 특정지역의 이해관계가 아닌 국가 치의학 연구역량과 산업경쟁력 강화를 위한 과제”라며 “특정지역에 유리한 기준이나 정치적 영향력으로 공모 방향이 흔들려서는 안 된다”고 강조했다.

이어 “충남이 바라는 것은 천안에 대한 특혜가 아니라 모든 후보지가 동등한 조건에서 경쟁하는 공정한 평가”라며 “정부가 객관적이고 합리적인 평가지표를 확정하고 외부 압력 없이 투명하게 공모를 추진해야 한다”고 말했다.

또 “천안 유치는 충남만의 이익이 아니라 국가균형발전과 대한민국 치의학의 미래를 위한 일”이라며 범충남 차원의 역량 결집을 당부했다.

충남도는 오는 10일 천안시에서 열리는 ‘도민과의 대화’와 연계해 국립치의학연구원 천안 유치 결의 행사를 진행하고, 정부 공모 일정에 맞춰 공동 대응을 강화할 방침이다.