경기 광주시, 경기도에 주요 현안 사업 지원·협력 요청

경기 광주시가 지역의 주요 현안 사업을 원활하게 추진하고 미래 성장 기반을 마련하기 위해 경기도와 협력 강화에 나섰다.

6일 광주시에 따르면 박관열 시장은 지난 3일 추미애 경기도지사를 만나 광주시의 주요 현안과 미래 발전을 위한 핵심 정책과제를 담은 ‘광주시 핵심 정책현안 건의서’를 전달하고 경기도 차원의 적극적인 관심과 지원을 요청했다.

▲박광열 광주시장(오른쪽)이 추미애 경기도지사에게 현안 건의서를 전달하고 있다. ⓒ경기광주시

이번 면담은 광주시가 추진하는 주요 정책현안에 대한 경기도의 이해를 높이고 지속 가능한 지역 발전을 위한 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

박 시장은 광주시가 수도권 동남부의 핵심 도시로 도약하기 위해서는 도시 기반시설 개선과 미래 첨단산업 육성 등 주요 사업에 대한 경기도의 지원이 필요하다고 강조했다.

이에 추 지사는 광주시의 발전 가능성과 주요 현안에 관심을 보이며 지역의 미래 성장과 발전을 위한 협력 방안을 논의했다.

박 시장은 이어 경기도 경제부지사와 주요 참모진을 별도로 만나 건의서에 담긴 핵심 사업의 추진 방향과 지원 필요 사항을 공유하고, 경기도와 광주시 관계 부서 간 협조 체계 구축 등 구체적인 협력 방안도 논의했다.

박 시장은 “이번 만남이 경기도와 광주시가 더욱 긴밀하게 협력하는 계기가 되길 기대한다”며 “주요 현안 사업이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

시는 이번 면담을 계기로 경기도 관계 부서와 지속적인 협의를 이어가며 주요 현안 사업의 원활한 추진과 미래 성장 기반 마련을 위한 행정적 지원을 강화할 방침이다.